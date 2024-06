La Marca incontra nuovamente gli agricoltori: "Così vi sosterremo" (FOTO VIDEO)

Manfredonia. Il candidato a sindaco di “Insieme per Manfredonia”, Domenico La Marca, con ol segretario cittadino del PD, Matteo Panza, e il candidato al consiglio comunale, Raffaele Rinaldi, ha incontrato stamani gli agricoltori delle località Ramatola – Beccarini per rinnovare il suo impegno verso la categoria e, per chiedere nuovamente sostegno per la sfida al ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 Giugno.

La Marca esprime nuovamente il suo impegno, la sua presenza ribadisce non riguarda uno scambio di favori, bensì un incontro a cui ne seguiranno altri per ascoltare ed agire partendo dall’ordinario.

“SE UN AMMINISTRAZIONE COMINCIA A FARE L’ORDINARIO, ALLORA COMPIE GIÀ QUALCOSA DI STRAORDINARIO. Tanti sono i problemi che incontrerò dice non sarà facile ma con il vostro sostegno insieme al sostegno dei 12.000 elettori che già mi hanno dato fiducia, possiamo fare futuro”.

Un agricoltore interviene chiedendo se dietro l’eventuale elezione di La Marca ci possa essere qualche ombra del passato e La Marca dichiara che dell’onestà e della trasparenza, ha fatto le fondamenta della campagna elettorale e che continuerà per il bene comune tagliando con il passato. Infine l’invito al forte sostegno di questa partita dove “nonostante il risultato di cui è soddisfatto, comunque si parte zero a zero”.

Angelica Murgo

