In un ristorante di Roma, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, ex coniugi dal 2009 al 2023, sono stati protagonisti di una lite furiosa che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Come riportato da Il Messaggero, l’attrice e il regista si sono scambiati non solo accuse e insulti, ma anche piatti e posate. Nella colluttazione è rimasta ferita Ottavia, la figlia maggiore di Virzì, che stava passeggiando con il padre. È stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrerla.

La Scena della Lite

La scena, degna di un film, si è svolta in un locale sull’Aventino, frequentato da Ramazzotti e Virzì ai tempi del loro amore. In questa occasione, Micaela Ramazzotti era in compagnia del suo attuale partner, il personal trainer Claudio Pallitto, e della loro figlia Anna, di 11 anni. Paolo Virzì, invece, stava passeggiando con i figli Jacopo, di 14 anni, e Ottavia, nata nel 1989 dalla sua relazione con Paola Tiziana Cruciani. La casuale presenza di entrambi ha scatenato il caos: dopo battute e offese, la situazione è degenerata con il lancio di piatti e posate. Gli altri clienti del ristorante sono stati costretti ad allontanarsi, e una ragazza si è sentita male a causa del trambusto. I titolari del locale hanno cercato di intervenire, ma senza successo, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

La Storia d’Amore tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

La lite rappresenta un epilogo inaspettato per quella che è stata una delle coppie più amate del cinema italiano. Dopo una prima separazione nel 2018, i due si erano riconciliati, ma la rottura definitiva è avvenuta nel 2023. La loro storia era iniziata nel 2007 sul set di “Tutta la vita davanti”, dove il colpo di fulmine aveva portato al matrimonio solo due anni dopo. La coppia ha avuto due figli: Jacopo, nato nel 2010, e Anna, nata nel 2013, la cui nascita è stata ripresa e inserita nel film “Il nome del figlio” di Francesca Archibugi.

Il Nuovo Amore di Micaela Ramazzotti

Dopo la fine della relazione con Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti ha trovato l’amore con Claudio Pallitto, un personal trainer romano noto per la sua partecipazione al docu-reality “Tamarreide”. Pallitto ha avuto anche piccoli ruoli cinematografici, tra cui una parte nel film “Siccità” diretto dallo stesso Virzì. La relazione con Ramazzotti dura da circa un anno e i due sembrano molto felici, condividendo spesso immagini del loro amore sui social media.

