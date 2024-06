Manfredonia. “Sono nato in piena repubblica, non sono razzista, sono antinazista, sono antifascista, ma soprattutto anticomunista“.

Così stamani sul proprio profilo social Giuseppe Marasco, candidato al consiglio comunale di Manfredonia, nella lista Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni Presidente, per le Amministrative 2024.

Marasco, da decenni noto per le battaglie ambientaliste, le sue denunce per la salvaguardia del territorio, ma soprattutto per le sua ironia dissacrante, interviene dunque all’indomani della polemica mediatica di livello nazionale dopo una sua presunta frase – “Siamo abituati ai forni crematori” – pronunciata in replica a un intervento del consigliere regionale De Leonardis, sull’alta temperatura presente all’interno di una sede elettorale di Fratelli d’Italia.