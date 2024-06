La Giunta regionale ha approvato l’aumento della spesa per le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico. Si tratta, nello specifico, di una rideterminazione delle risorse con l’incremento di 2.724.772,90 del fondo unico regionale di remunerazione per l’acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. relativo per l’anno 2024.

Il provvedimento risponde alla alta domanda di presa in carico dei minori ed adulti affetti da autismo e, di conseguenza, anche alla domanda di erogazione di prestazioni dedicate. Questo anche perché la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Le risorse del fondo di remunerazione regionale autismo assegnato alle aziende sanitarie locali per l’anno 2024 è stato così ripartito:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L’ANNO 2024 ASL BA 1.182.654,00 € ASL FG 2.361.827,00 € ASL BR 229.307,60 € ASL LE 2.301.660,90 € ASL TA 693.643,00 € ASL BT – € TOTALE 6.769.092,50 €

I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali entro e non oltre il 30 giugno 2024 dovranno sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo.

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Prorogati fino al 1 luglio 2024 gli incarichi di responsabile della Segreteria Generale della Presidenza, della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale e dei seguenti Dipartimenti regionali: Promozione della Salute e Benessere animale; Sviluppo economico; Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale; Mobilità; Welfare; Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana; Bilancio, Affari generali e Infrastrutture; Personale e Organizzazione; Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA

Approvate le linee di indirizzo per la definizione dello schema di accordo contrattuale per l’acquisto delle prestazioni dialitiche a partire dall’anno 2024. Approvato, inoltre, lo schema di accordo contrattuale per l’acquisto delle prestazioni dialitiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da centri dialisi ambulatoriali con posti rene istituzionalmente accreditati. Lo schema, valido, per l’anno in corso, si propone come riferimento per le ASL pugliesi al fine di avere un quadro di riferimento univoco regionale.

GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Approvate le Linee guida relative ai “Criteri e indicazioni per la presentazione dei progetti finalizzati alla ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi ex art. 10 comma 1 L. 353/2000”. La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali è stata, inoltre, individuata quale struttura regionale competente del relativo iter autorizzativo, in collaborazione con le altre articolazioni regionali preposte quali Protezione Civile, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Parchi, Autorizzazioni Ambientali, Difesa del Suolo, Servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, al fine di consentire la realizzazione di eventuali interventi urgenti ed indispensabili sulle aree percorse del fuoco.