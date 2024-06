L’ex premier Giuseppe Conte sarà nella sua San Giovanni Rotondo per chiudere la campagna elettorale di Filippo Barbano, l’appuntamento è per venerdì 21 giugno, alle ore 21.30, nella centralissima Piazza dei Martiri. Un appuntamento importantissimo per tutta la coalizione: MoVimento 5 Stelle, In…formazione, Cittadini Sangiovannesi , SiAmo San Giovanni Rotondo, Sinistra in Comune e Insieme.

Conte ha aperto la campagna elettorale di Barbano e del progetto civico la Svolta Giusta che ha ottenuto, al primo turno, la maggioranza dei voti, totalizzando il 36,94%. Si vota per il ballottaggio domenica 23 e lunedì 24.

«Siamo ad un passo dal cambiamento, quello di domenica e lunedì è un appuntamento storico per tutti i cittadini di San Giovanni Rotondo, abbiamo la possibilità di rinnovare tutta la classe politica della nostra città. Con noi abbiamo l’impegno e l’amore per la nostra Comunità di Giuseppe Conte, che, fin da subito, ha sposato il nostro progetto- afferma il candidato Filippo Barbano. Venerdì sarà con noi per parlare agli elettori, alle cittadine e ai cittadini di quello che faremo per la città, del cambio di passo di cui ha bisogno. Da premier ci è stato molto vicino e continuerà a farlo anche quando amministreremo, lo faremo con lo spirito di servizio giusto, con la forza delle idee e con la serietà che ci contraddistingue. Sarà un momento importante, per centrare un obiettivo importantissimo». Conclude Barbano.