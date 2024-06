San Giovanni Rotondo: 15 anni dopo tornano a sfilare i bersaglieri

Dopo quindici anni dal 57° raduno nazionale, i bersaglieri ritornano a sfilare a San Giovanni Rotondo, città di San Pio per eccellenza. Questa volta l’evento sarà più contenuto, con una partecipazione ridotta all’essenziale. Nel 2009, la manifestazione aveva portato in città circa centomila persone, tra militari provenienti da tutta Italia e visitatori. Fu un devoto del Santo delle stigmate e organizzatore eccezionale a promuoverla.

Stiamo parlando del generale di brigata Filippo Triggiani, originario di Bari ma profondamente legato al Gargano per discendenza materna e affetto per le tradizioni locali. Conosciuto come “Puccio” tra gli amici, fu lui a convincere il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, il generale di corpo d’armata Benito Pochesci, a supportare e dirigere l’evento. Triggiani e le rispettive mogli parteciparono attivamente ai vari momenti della celebrazione biennale, inclusi i pasti e il soggiorno presso l’Hotel Ristorante di Porta S. Marco, allora gestito temporaneamente dal rinomato chef Matteo Quitadamo, ora direttore del prestigioso Hotel Garden in Via Foggia.

Per decisione di Triggiani, il paese fu letteralmente invaso dai bersaglieri durante quelle serate, suscitando ammirazione tra i giovani locali. Sono ricordi e emozioni davvero indimenticabili che contribuiscono alla storia della città.

Passando all’evento odierno, stando al comunicato stampa, l’incontro è dedicato alle associazioni pugliesi. Si aprirà sabato 19 giugno con l’inaugurazione di una mostra museale sulla vita militare nel chiostro del Palazzo Municipale, che esporrà uniformi, elmi, mostrine e altro.

Dalle 18:00 alle 22:00, la Piazza dei Martiri ospiterà la vera festa dei bersaglieri con la fanfara della Sezione di Altamura, concludendo con il tradizionale e storico “Silenzio”, celebre nella musica e nella fama.

La mattina successiva, alle 8:00 precise, le fanfare suoneranno per la sveglia e il raduno generale in Piazza Europa, dopo aver percorso Corso Regina Margherita per giungere alle 9:00 presso il Monumento ai Caduti, per una simbolica alza bandiera e deposizione di una corona.

Segue la Santa Messa nella Chiesa di San Giuseppe, seguita da un ulteriore corteo per le strade cittadine e i discorsi delle autorità in Piazza Dragano.

Infine, sempre in Piazza dei Martiri, avrà luogo la sfilata finale e la corsa finale in onore delle autorità e dei cittadini di San Giovanni Rotondo, chiudendo così un evento di grande importanza che onora la città e merita riconoscimento agli organizzatori, in primis all’Associazione Bersaglieri locale, dedicata a Michele Dragano, caduto in Kosovo durante la guerra.

