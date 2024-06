Con rammarico informiamo che l’evento di raccolta sangue organizzato per questo pomeriggio autonomamente dall’associazione Fidas San Severo, è stato annullato, tuttavia è doverosa una precisazione riguardo quanto è avvenuto.

In questi giorni, ci è pervenuta una proposta da parte della suddetta associazione che svolge un servizio fondamentale per salvare le vite delle persone. Tali vite non hanno né partito politico, né ideologie, non appartengono né alla coalizione Masucci né alla controparte. Per questa nobile finalità, avevamo dato disponibilità ad allocare l’unità mobile nei pressi del nostro comitato di coalizione dando un esempio concreto di impegno civico che ogni cittadino dovrebbe seguire. Allo stesso tempo, consapevoli che il bene si fa gratuitamente e soprattutto silenziosamente, abbiamo deciso di NON pubblicare alcuna notizia sui nostri canali ufficiali.

Un fine così nobile, però, è stato ‘sporcato’ dai soliti detrattori che hanno veicolato una visione distorta della vicenda, creando un’altra inutile e sterile polemica, che rigettiamo al mittente con convinzione. Con la vita dei cittadini non si scherza, e non ci permetteremmo mai di farlo. L’associazione, in questo momento, aveva semplicemente ritenuto di portare avanti la propria missione ossia raccogliere quanto più sangue possibile, e noi, da cittadini, eravamo i primi sostenitori. Ad oggi, grazie alla disinformazione e al ‘gioco al ribasso’, è stata impedita un’azione di solidarietà fondamentale per molti bisognosi. Una verità amara.

Nonostante l’esito negativo, il nostro intento benefico non si ferma, anzi raddoppia.

Chiediamo ufficialmente alla coalizione del candidato Sindaco Lydia Colangelo di proporre un luogo e una data affinché l’evento possa realizzarsi e si possa dare una prova di maturità sul bene più prezioso: la vita.

Comunicato stampa del candidato Sindaco Masucci