Addio a Marise Wipani, star di Xena: Principessa Guerriera, morta nel giorno del suo 61° compleanno

LONDRA – Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Marise Wipani, attrice britannica nota per i suoi ruoli in serie televisive come Xena: Principessa Guerriera e Soldier Soldier.

La notizia della sua morte è stata annunciata lo scorso 6 giugno tramite un post sulla sua pagina Facebook, lasciando sgomenti fan e colleghi.

Marise Wipani si è spenta all’età di 61 anni, nel giorno del suo compleanno. L’annuncio ufficiale sui social ha riportato che l’attrice “se n’è andata serenamente oggi, circondata da familiari e amici”. Il messaggio si conclude con una citazione tratta dal film A Spasso con Daisy: “Voleva solo dire… che ho lasciato questa vita mortale. Addio, buona fortuna, buon Dio!!!”.

Le cause del decesso non sono ancora state rese note ufficialmente. La notizia sta circolando in queste ore in Italia e nel Regno Unito, suscitando grande commozione tra i fan e il mondo dello spettacolo.

Marise Wipani aveva conquistato il pubblico internazionale grazie al suo ruolo di Kanae nella celebre serie Xena: Principessa Guerriera, dove aveva interpretato un personaggio memorabile.

La sua carriera si era sviluppata anche in altri progetti televisivi come Soldier Soldier, contribuendo a consolidare la sua presenza nel panorama televisivo.

La comunità artistica e i fan si stringono intorno alla famiglia dell’attrice in questo momento di lutto, ricordandola per il talento e la gentilezza che ha sempre dimostrato sul set e fuori.

Lo riporta fanpage.it