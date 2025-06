MANFREDONIA (FOGGIA) – In questi giorni di giugno, i cittadini della città stanno ricevendo le nuove cartelle TARI con aumenti che stanno sollevando non poche preoccupazioni.

Importi spesso inspiegabili e variazioni sproporzionate tra attività commerciali stanno alimentando il malcontento tra residenti e imprenditori, già duramente colpiti dalla crisi economica che affligge la città.

Il motivo di questa ondata di aumenti, secondo quanto denunciato da alcuni rappresentanti politici, non sarebbe stato comunicato chiaramente.

Molti contribuenti si sono rivolti ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per capire se siano stati applicati correttamente gli sconti previsti in base alla Situazione Economica Equivalente (ISEE). La confusione regna sovrana, mentre cresce la paura di dover affrontare bollette salatissime.

L’appello di Città Protagonista

Il consigliere comunale di Città Protagonista ha chiesto ufficialmente all’Amministrazione di mettere tutto in pausa e convocare immediatamente tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. L’obiettivo è fare chiarezza su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità o errori nella gestione del sistema tariffario.

Inoltre, il consigliere invita i cittadini a non pagare subito le bollette, ricordando che è possibile posticipare il pagamento fino al 31 dicembre 2025 senza incorrere in sanzioni.

Le domande aperte

Tra i punti più critici sollevati dall’opposizione ci sono alcune questioni fondamentali:

È stato già applicato l’aumento dell’IVA sullo smaltimento dei rifiuti previsto dalla legge di Bilancio 2025?

Perché gli aumenti sono così diversi tra loro? Alcune attività come bar e pasticcerie hanno visto incrementi anche di mille euro all’anno.

Quanti utenti pagano regolarmente? È vero che circa il 30% dei contribuenti non versa alcuna quota? Esistono nuclei familiari non censiti alla TARI?

Sarebbe opportuno coinvolgere i CAF nella definizione di soglie più eque per gli sconti? Quanti cittadini potrebbero beneficiarne in base all’ISEE?

Il bonus sociale di sei euro previsto dal contributo fisso è stato effettivamente applicato?

La società partecipata ASE ha un piano industriale credibile o si rischia una svendita a qualche investitore?

Un sistema da rivedere

La questione della TARI a Manfredonia si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà economiche e gestionali. La mancanza di trasparenza e confronto sta alimentando il malcontento tra la popolazione, già alle prese con una crisi nei settori trainanti come pesca, agricoltura e turismo.

L’appello dell’opposizione è chiaro: serve un cambio di passo, maggiore chiarezza e azioni concrete per tutelare i cittadini e garantire un sistema tariffario equo e sostenibile.