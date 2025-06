Foggia sotto shock: Giovanni Mastropasqua trovato morto in macchina. Originario di San Giovanni Rotondo

Foggia, 19 giugno 2025 – Macabra scoperta questa mattina tra via Arpaia e via Zuretti, a ridosso del centro cittadino. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di una Smart rossa, con evidenti tracce di sangue all’interno dell’abitacolo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti dalla presenza dell’auto ferma e del corpo accasciato sul sedile.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. La vittima è stata identificata in Giovanni Mastropasqua, 50 anni, nato a San Giovanni Rotondo il 18 luglio 1974 e residente a Foggia.

Le prime ricostruzioni parlano di una morte violenta: le condizioni in cui è stato trovato il corpo, unite alla presenza di sangue nell’auto, indirizzano le indagini verso l’ipotesi di omicidio. L’area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza per permettere i rilievi da parte degli specialisti della Scientifica, che stanno raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

Le indagini sono affidate alla Procura della Repubblica di Foggia, con il coordinamento operativo dei Carabinieri del Comando Provinciale. Non si esclude alcuna pista: nelle prossime ore saranno visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre proseguono gli accertamenti su movente, modalità e possibili responsabili del gesto.

