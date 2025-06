Gargano Sapori, l’idea di Mario Maratea che fa scuola nel turismo esperienziale

Nel Gargano il turismo esperienziale trova nuove forme per raccontare il territorio.

A Monte Sant’Angelo, uno dei borghi più suggestivi della Puglia e Patrimonio UNESCO, una giovane di Manfredonia ha trasformato un dolce antico in un progetto innovativo: le ostie ripiene, simbolo della pasticceria sacra garganica, diventano l’anima di un percorso esperienziale autentico.

La giovane operatrice turistica ha appena concluso con successo il corso “Apulia Project Experience – APE”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato presso l’ITST di Lecce, ottenendo la qualifica di Operatore di Turismo Esperienziale (OTE).

Un percorso formativo d’eccellenza, pensato per chi lavora già nel settore turistico e desidera potenziare le proprie competenze nei campi della sostenibilità ambientale, del marketing narrativo e delle nuove forme di promozione turistica, attraverso la metodologia innovativa Storyliving Experience.

Il progetto presentato per la certificazione è un omaggio alle radici culturali del Gargano: un laboratorio esperienziale sulle ostie ripiene di Monte Sant’Angelo, un dolce dal sapore mistico, la cui storia affonda nei riti religiosi e nelle sapienze contadine tramandate nei secoli. A fare da mentore e formatore, Mario Maratea, produttore e custode della tradizione dolciaria locale, titolare del marchio Gargano Sapori, che da anni si impegna nella valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

Nel laboratorio, i visitatori non si limitano ad assaggiare: imparano a conoscere le materie prime, manipolano gli ingredienti, creano le proprie ostie sotto la guida del maestro, e ascoltano storie che legano il dolce alla devozione per San Michele e ai pellegrinaggi che da secoli animano Monte Sant’Angelo. Non si tratta solo di turismo gastronomico, ma di un’esperienza trasformativa: un modo per entrare in contatto con l’anima del Gargano attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni.

Le riprese del progetto sono state realizzate proprio a Monte Sant’Angelo, in scenari suggestivi che uniscono spiritualità e bellezza architettonica, dalle stradine del centro storico fino alla maestosa Grotta dell’Arcangelo. Il video, oltre a documentare l’esperienza formativa, sarà parte integrante di una strategia di comunicazione orientata ai mercati internazionali, secondo i nuovi paradigmi del turismo esperienziale sostenibile.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la formazione, se ben progettata e radicata nei territori, possa generare valore. Il Gargano, già ricco di attrattive naturalistiche e culturali, si conferma oggi anche laboratorio di innovazione turistica.

fotogallery STATOQUOTIDIANO

messaggio promozionale, privo di attribuzione commerciale