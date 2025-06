Manfredonia – 18 giugno 2025 – Un grave episodio di incuria urbana si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 19:15, in viale Miramare a Manfredonia. Una donna, mentre stava attraversando la strada, è rimasta vittima di un incidente causato da un tombino di raccolta delle acque reflue meteoriche non adeguatamente manutenuto. La donna è caduta all’interno con una gamba, riportando contusioni, gravi abrasioni e, in seguito allo shock, ha perso conoscenza per alcuni istanti.

Provvidenziale l’intervento immediato della signora Valentina, del lido “La Sirenetta”, e dei gestori del vicino locale “Il Gatto e la Volpe”, che si sono prodigati per prestare i primi soccorsi, fornendo acqua e ghiaccio per alleviare il dolore e contribuendo a gestire l’emergenza nell’attesa dei soccorsi sanitari.

Il marito della vittima, sopraggiunto poco dopo, ha contattato il 118, che è intervenuto tempestivamente da Mattinata. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, che si è distinta per prontezza e disponibilità. In particolare, si ringraziano gli agenti Alessandro e Matteo per la loro professionalità e il supporto offerto.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove ha ricevuto le cure necessarie.

L’episodio mette in luce una seria problematica legata alla manutenzione del territorio e alla sicurezza dei cittadini. “Si auspica che l’amministrazione comunale, alla luce di quanto accaduto, avvii con urgenza gli interventi necessari per garantire una rete stradale sicura e adeguatamente manutenuta”.