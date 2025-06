Luce e gas: come stimare i propri consumi prima di scegliere un’offerta

Tra i consigli più frequenti, quando si tratta di scegliere la tariffa più adatta per le proprie utenze o cambiare fornitore, c’è quello di analizzare i propri consumi per avere una stima il più precisa possibile. Questa informazione, infatti, è cruciale per poter confrontare le diverse tariffe luce e gas disponibili sul mercato e scegliere quella che meglio si adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. La motivazione è semplice: una stima accurataevita sorprese in bolletta e permette di massimizzare il risparmio. Ma come si fa?

Il metodo più semplice per stimare i propri consumi di luce e gas è quello di analizzare le bollette degli ultimi 12 mesi. Queste forniscono un quadro dettagliato dei consumi effettivi, suddivisi per periodo. È utile considerare sia il consumo totale annuo che la distribuzione dei consumi durante le diverse stagioni (ad esempio, maggiori consumi di gas in inverno per il riscaldamento o di luce in estate per l’aria condizionata). Esaminare attentamente le proprie bollette passate è il punto di partenza per una stima affidabile dei consumi di luce e gas.

Se non si hanno a disposizione le bollette precedenti (ad esempio, in caso di nuova abitazione), è possibile stimare i consumi in base alle caratteristiche dell’immobile e alle proprie abitudini di utilizzo. Per la luce, è utile considerare il numero di persone che vivono in casa, le dimensioni dell’abitazione, il numero e il tipo di elettrodomestici utilizzati (frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, condizionatore, ecc.) e la frequenza di utilizzo dell’illuminazione. Fare un inventario degli apparecchi elettrici e stimare il loro tempo di utilizzo giornaliero può aiutare a farsi un’idea del consumo di energia elettrica.

Per il gas, le principali voci di consumo sono generalmente il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e la cottura dei cibi. Per stimare il consumo per il riscaldamento, è necessario considerare le dimensioni dell’abitazione, il grado di isolamento termico, la zona climatica e le ore di accensione giornaliere. Per l’acqua calda, il consumo dipende dal numero di persone in casa e dalle abitudini di utilizzo (durata delle docce, frequenza di bagni, ecc.). Per la cottura, dipende dalla frequenza e dalla durata di utilizzo di fornelli e forno a gas.

Un altro strumento utile per stimare i propri consumi di luce e gas sono i calcolatori online messi a disposizione da molti fornitori di energia. Questi strumenti, inserendo alcune informazioni sulla propria abitazione e sulle proprie abitudini, forniscono una stima dei consumi annui.

È importante ricordare che queste sono solo stime e che il consumo effettivo può variare. Tuttavia, avere una buona stima dei propri consumi permette di confrontare le diverse tariffe luce e gas in modo più consapevole e di scegliere l’offerta che meglio si adatta al proprio profilo. Ad esempio, se si prevede un consumo elevato, potrebbe essere più conveniente una tariffa con un prezzo al kWh/Smc più basso, anche a fronte di una spesa fissa leggermente superiore. Al contrario, per consumi bassi, una tariffa con una spesa fissa contenuta potrebbe essere più vantaggiosa.

Infine, è sempre consigliabile monitorare i propri consumi effettivi una volta attivata la nuova offerta. Molti fornitori mettono a disposizione strumenti online per tenere sotto controllo i consumi e verificare se la stima iniziale era accurata. Questo permette di apportare eventuali correzioni alle proprie abitudini o di valutare un cambio di tariffa in futuro, se necessario.