Mare e Laghi Sicuri 2025 al via l’operazione estiva della Guardia Costiera per garantire sicurezza e legalità nelle acque italiane (4)

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle presenze lungo coste e bacini interni, ha preso ufficialmente il via il 16 giugno l’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, il piano nazionale della Guardia Costiera per la tutela della vita umana in mare e sui laghi, la sicurezza della navigazione e la difesa dell’ambiente.

L’operazione, che proseguirà fino al 21 settembre, vedrà impegnati oltre 3.000 militari in divisa bianca, supportati da più di 400 mezzi navali e 16 aeromobili, operativi lungo gli 8.000 km di coste italiane e nei tre principali laghi del Paese: Garda, Maggiore e Como.

Una novità strategica: il Reparto Operativo Laghi

Tra le principali novità dell’edizione 2025, spicca la nascita – su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera, con sede a Milano. Il nuovo centro sarà il riferimento per il coordinamento delle attività di vigilanza, soccorso e controllo della navigazione lacustre, garantendo un presidio più efficace e tempestivo nei tre grandi laghi, meta sempre più frequentata da turisti e diportisti.

Bollino Blu e contrasto all’abusivismo

Confermato anche per quest’anno il progetto del “Bollino Blu”, pensato per semplificare e rendere più efficienti i controlli alle unità da diporto: un sistema che consente, una volta superato il primo accertamento, di evitare ripetizioni inutili. Nel 2024, sono stati rilasciati oltre 4.000 bollini, segno di collaborazione e buona condotta da parte dell’utenza nautica.

Parallelamente, prosegue l’attività di contrasto all’occupazione abusiva del demanio marittimo. Nella scorsa stagione estiva, grazie alle ispezioni condotte dalla Guardia Costiera, sono stati restituiti alla libera fruizione oltre 340.000 metri quadri di spiagge, l’equivalente di circa 50 campi da calcio.

Una rete capillare per la sicurezza 24 ore su 24

L’intero dispositivo operativo sarà coordinato da una rete estesa su tutto il territorio, composta da 280 uffici marittimi, 5 nuclei subacquei e 4 basi aeree. Un’organizzazione in grado di garantire interventi rapidi, 24 ore su 24, ogni giorno della settimana. Per le emergenze in mare, resta attivo il numero gratuito 1530, affiancato dal Numero Unico per le Emergenze – 112, attualmente operativo in numerose regioni.

Oltre 1.700 persone soccorse nel 2024

I numeri della stagione 2024 parlano chiaro: sono state oltre 1.700 le persone soccorse tra bagnanti, subacquei e diportisti. In molti casi, le emergenze sono state causate da comportamenti imprudenti, mancanza di manutenzione delle imbarcazioni o sottovalutazione delle condizioni meteo.

Per questo motivo, accanto all’impegno operativo, la Guardia Costiera rinnova anche nel 2025 le sue campagne di sensibilizzazione e prevenzione, promuovendo una cultura del mare responsabile, fondata sul rispetto delle regole e della natura.

Un’estate speciale: 160 anni di storia e servizio

Quella del 2025 non è un’edizione qualunque: ricorre infatti il 160° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, istituito il 20 luglio 1865 a Firenze, allora Capitale del Regno d’Italia. Un traguardo che celebra oltre un secolo e mezzo di servizio al Paese, tra sicurezza, legalità e tutela ambientale.

“L’Operazione Mare e Laghi Sicuri – ha dichiarato l’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, Comandante Generale della Guardia Costiera – è il nostro modo concreto di essere al servizio della collettività. Non è solo una campagna estiva, ma un modello operativo integrato che coniuga professionalità, innovazione e senso del dovere. La sicurezza non è solo un valore da tutelare, ma anche una leva di sviluppo: una costa protetta e accessibile, un mare sicuro, attraggono turismo, investimenti e generano fiducia”.

Un mare sicuro è un Paese che cresce

Con questo spirito, la Guardia Costiera ribadisce anche nel 2025 il suo ruolo di presidio permanente di legalità, efficienza e valore civile, al fianco dei cittadini e delle istituzioni. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, per fare dell’estate un tempo di vacanza, ma anche di sicurezza, consapevolezza e rispetto delle regole.