Maturità 2025: la versione di latino al Classico è dal De Amicitia di Cicerone

È stato un confronto serrato con la prosa elegante e densa di significato di Marco Tullio Cicerone quello che ha impegnato stamattina gli studenti del liceo classico per la seconda prova della Maturità 2025. Il brano scelto per la versione di latino è stato tratto dal De Amicitia, uno dei dialoghi filosofici più noti dell’Arpinate, dedicato all’indagine sull’amicizia come sentimento disinteressato e profondamente umano.

Il passo, affidato alla voce dell’autore attraverso il personaggio di Lelio, propone una riflessione articolata che mira a smentire l’interpretazione utilitaristica dell’amicizia, diffusa tanto nell’antichità quanto – si potrebbe dire – nel nostro tempo. Cicerone riconosce che dal vincolo amicale possono derivare vantaggi concreti, ma respinge con forza l’idea che essi siano il motivo fondante della sua nascita. L’amicizia, afferma con chiarezza, trae origine dalla natura stessa dell’essere umano, non dalla necessità o dall’interesse.

La costruzione del ragionamento procede con rigore logico e chiarezza espositiva: l’amore (amor), da cui il termine amicitia deriva etimologicamente, è definito come il primo motore della benevolenza tra le persone. Un sentimento che nulla ha a che vedere con la finzione o la convenienza: nell’amicizia, ribadisce Cicerone, “nihil fictum est, nihil simulatum”, tutto è autentico e spontaneo. La prova della naturalità di questo sentimento è rinvenibile persino nel mondo animale: alcuni esseri viventi, privi di razionalità e incapaci di calcolo, manifestano amore sincero per la propria prole. Un fenomeno che nell’essere umano si fa ancora più evidente nel rapporto sacro e inviolabile tra genitori e figli e nell’affinità che si stabilisce con persone la cui indole morale ci appare limpida e affine.

Centrale, nel cuore del discorso, è il concetto di virtus. Non c’è infatti nulla di più amabile della virtù, nulla che più della rettitudine spinga l’uomo ad amare. È proprio la virtù che, secondo Cicerone, rende possibile la nascita dell’amicizia: un legame che prescinde dalla presenza fisica, al punto che possiamo amare anche chi non abbiamo mai conosciuto, semplicemente perché ne percepiamo la bontà e l’onestà. Questo passaggio, uno dei più profondi dell’intero testo, è un punto fermo dell’argomentazione: ciò che ci unisce agli altri non è l’utile, ma la comunanza di ideali morali.

Dal punto di vista linguistico e stilistico, il brano esemplifica in pieno la raffinatezza della prosa ciceroniana. La sintassi ampia e bilanciata accompagna il lettore in un cammino logico che non lascia spazio a dubbi. È da notare l’uso sapiente delle antitesi – verum contrapposto a simulatum, natura a indigentia, amor a cogitatio – che rafforzano l’opposizione tra l’amicizia autentica e quella fondata sull’interesse. La presenza di termini chiave ripetuti in poliptoto – virtus, probitas, amor, caritas – e l’impiego di figure retoriche come l’anafora e il chiasmo (probitatis et virtutis / virtutem et probitatem) danno spessore al discorso, rendendo evidente la centralità dell’etica nel pensiero dell’Arpinate.

Il tema dell’amicizia, tanto caro a Cicerone, non è solo materia di indagine filosofica, ma anche espressione di vissuto personale. Lo dimostrano le sue numerose lettere ad Attico, testimonianza concreta di un vincolo affettivo profondo, fondato sulla stima reciproca e sull’affinità morale. Un’eredità che arriva fino a noi, attraverso i secoli, e che ci interroga ancora oggi sul valore autentico delle relazioni umane.

Non mancano, infine, nella cultura classica, esempi immortali di amicizia disinteressata. Achille e Patroclo, Oreste e Pilade, Eurialo e Niso sono solo alcuni dei duetti eroici che la letteratura greca e latina ha consegnato alla memoria collettiva. Legami che nascono e si consolidano nel sacrificio, nell’empatia, nella condivisione di un ideale o di un destino.

Se dunque la Maturità 2025 ha voluto proporre agli studenti del Classico un testo impegnativo, lo ha fatto con la consapevolezza di offrire loro anche uno strumento di riflessione profonda, tanto sulla lingua latina quanto sulla condizione umana. In un tempo in cui i rapporti personali sembrano spesso strumentalizzati, Cicerone ci invita – con parole antiche ma ancora vive – a riscoprire la forza della virtù come fondamento dell’amicizia autentica. Un insegnamento da custodire, anche dopo l’esame.

Fonti: skuola.net, testo della seconda prova Maturità 2025 – Latino, De Amicitia di Cicerone

A cura di Natalia Manzano, docente di Latino su Ripetizioni.it