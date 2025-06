Monte Sant'Angelo Summer Festival 2025: presentati i grandi eventi dell'estate

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Un’estate tra musica, cultura, attività esperienziali, sport e welfare, con ospiti d’eccezione e proposte per tutte le età: è il cuore pulsante del Monte Sant’Angelo Summer Festival 2025, il grande contenitore culturale promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo che accompagnerà cittadini e visitatori da giugno a ottobre.

In Piazza de Galganis, nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno, sono stati ufficialmente presentati gli eventi dell’estate 2025:

un cartellone ricco e diversificato che si muove tra cultura, natura e spiritualità. Tra le novità principali, la prima edizione della rassegna letteraria “Parole in cammino”, che porterà a Monte Sant’Angelo alcuni tra i più autorevoli autori del panorama culturale italiano. Accanto alla letteratura, trova spazio anche il rinnovato programma delle attività esperienziali, con il progetto di promozione “A un weekend da te” pensato per vivere pienamente la “Città dei due Siti UNESCO” attraverso cammini, escursioni, percorsi in ebike e passeggiate culturali.

I GRANDI EVENTI

Un’estate di appuntamenti imperdibili tra musica, tradizione, motori e cultura: ecco i grandi eventi che animeranno Monte Sant’Angelo da giugno a settembre.

14-15 giugno | Rally Costa del Gargano

25-28 giugno | Monte Sant’Angelo Longobarda

luglio-agosto | Rassegna letteraria “Parole in cammino”

5-7 luglio | Buon Compleanno Faggete Vetuste

26 luglio | Bollicine di Puglia

25-27 luglio | FestambienteSud

1-2 agosto | Raduno dei Suonatori di Tarantella

2 agosto | CorriMonte

7-9 agosto | Raduno Folkloristico Internazionale

13-14 settembre | Slalom Città di Monte Sant’Angelo

21 settembre | Corteo Storico delle Apparizioni di San Michele

LA RASSEGNA LETTERARIA “PAROLE IN CAMMINO”

Autori, storie, visioni, Monte Sant’Angelo cammina tra le parole.

Nella città che da secoli è meta di cammini e pellegrinaggi, prende vita “Parole in cammino”, la rassegna letteraria estiva che unisce cultura e spiritualità. Dieci appuntamenti, dieci autori, dieci prospettive per riflettere sul nostro tempo, tra romanzi, poesia, saggistica e dialoghi aperti con il pubblico.

GLI OSPITI DELLA RASSEGNA:

5 luglio | Claudio Damiani – Foresta Umbra

8 luglio | Omar Di Monopoli – CAG

17 luglio | Gabriella Genisi – CAG

18 luglio | Rilettura “L’agenda rossa di Paolo Borsellino” – CAG

19 luglio | Piero Marrazzo – Piazza de Galganis

21 luglio | Enrico Galiano – Piazza de Galganis

23 luglio | Rosita Manuguerra – Piazza de Galganis

29 luglio | Nicola Lagioia – Museo MeTa

30 luglio | Raffaele Niro e Corde Sciolte – Museo MeTa

31 luglio | Cristó – Museo MeTa

PROGETTI SPECIALI:

Nati per leggere (Museo Tancredi) – 4 appuntamenti tra luglio e agosto

Gioielli di carta (22-23 agosto) – Festival del libro d’artista.

La rassegna è promossa dal Comune con la collaborazione di Rhymers Club, Progetto Galattica, Piccole Cose Fest, Pro Loco Monte Sant’Angelo, Officina del giorno dopo, UDI Gargano e BCC San Giovanni Rotondo.

LE ATTIVITÀ ESPERIENZIALI

Proseguono con successo le Attività Esperienziali 2025, un ampio programma dedicato a chi desidera esplorare Monte Sant’Angelo e i suoi dintorni in modo autentico e sostenibile. Dalle passeggiate culturali in notturna ai percorsi in ebike in Foresta Umbra, dai trekking ai cammini spirituali, ogni appuntamento è un invito a scoprire la Città dei due Siti UNESCO, patrimonio di bellezza e spiritualità. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria, organizzate in collaborazione con partner esperti come Gargano Natour, Monte Sant’Angelo Francigena, Mooveng e Pro Loco Monte Sant’Angelo.

CALENDARIO COMPLETO

MAGGIO

7 maggio | Il cammino della Pietà (Monte Sant’Angelo Francigena);

8 maggio | Accoglienza camminatori Via Francigena – Micaelica (Monte Sant’Angelo Francigena);

9 maggio | Trekking di Scannamugliera (Mooveng con Gargano Natour);

10 maggio | Escursione in Ebike – Le meraviglie di Monte Sant’Angelo (Mooveng);

10 maggio | Passeggiata culturale: panorami storici (Pro Loco);

17 maggio | E-bike a Sitizzo – Andando per orchidee (Mooveng);

GIUGNO

21 giugno | Passeggiata culturale in notturna: I luoghi del mistero (Pro Loco);

25 giugno | Foresta Umbra in Ebike (Mooveng);

27 giugno | Passeggiata culturale in notturna: Panorami storici (Pro Loco);

28 giugno | Cammino dei due Siti UNESCO (Monte Sant’Angelo Francigena);

LUGLIO

4 luglio | Trekking nella Foresta Umbra (Mooveng con Gargano Natour);

6 luglio | Cammino dei due Siti UNESCO (Monte Sant’Angelo Francigena);

7 luglio | Foresta Umbra in Ebike (Mooveng);

12 luglio | Passeggiata culturale in notturna: I luoghi del mistero (Pro Loco);

19 luglio | Passeggiata culturale in notturna: Panorami storici (Pro Loco);

26 luglio | Passeggiata culturale in notturna: I luoghi del mistero (Pro Loco);

AGOSTO

9 agosto | Passeggiata culturale in notturna: Panorami storici (Pro Loco);

23 agosto | Passeggiata culturale in notturna: I luoghi del mistero (Pro Loco);

30 agosto | Passeggiata culturale in notturna: Panorami storici (Pro Loco);

SETTEMBRE

6 settembre | Passeggiata culturale in notturna: I luoghi del mistero (Pro Loco);

8 settembre | Cammino delle “monache insurrezionaliste” dell’Abbazia di Pulsano (Monte Sant’Angelo Francigena);

13 settembre | Passeggiata culturale in notturna: Panorami storici (Pro Loco);

20 settembre | Passeggiata culturale in notturna: I luoghi del mistero (Pro Loco);

26 settembre | Foresta Umbra in Ebike (Mooveng);

27-28 settembre | Trekking nelle Grotte di San Michele Arcangelo da Cagnano Varano a Monte Sant’Angelo (Mooveng con Gargano Natour)

29 settembre | Accoglienza camminatori Via Francigena – Micaelica (Monte Sant’Angelo Francigena);

INFO E PRENOTAZIONI:

Gargano Natour | +39 393 1753151

Monte Sant’Angelo Francigena | +39 349 8228696

Mooveng | +39 328 9559567

Pro Loco Monte Sant’Angelo | +39 0884 565520 | +39 371 6543606

Con i suoi eventi, i suoi cammini, le sue bellezze, Monte Sant’Angelo Summer Festival 2025 è più di un cartellone: è un’esperienza da vivere. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma dettagliato.