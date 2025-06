riceviamo e pubblichiamo

A distanza di tre mesi dalla prima denuncia pubblica, la situazione igienico-sanitaria all’interno della struttura assistenziale di Monte Sant’Angelo appare ulteriormente degradata. È il Comitato dei Parenti a rilanciare l’allarme con una nuova segnalazione inviata alla nostra redazione, corredata da documentazione fotografica che lascia poco spazio a dubbi: blatte, vermi striscianti, materassi lordi e rotti, arredi pericolanti e locali invivibili.

“Le stanze del sottotetto raggiungono i 36,5 gradi – scrivono i parenti – in ambienti dove dormono persone anziane e fragili, senza un adeguato sistema di condizionamento. Altrove, la situazione non migliora: la struttura è priva di requisiti minimi di salubrità e sicurezza.”

Ma ciò che rende più grave la vicenda, secondo il Comitato, è la totale inerzia della ASL di Foggia, chiamata a vigilare e intervenire. “Nonostante percepisca i fondi pubblici per la quota sanitaria, il RTI che gestisce la struttura disattende sistematicamente il contratto, eppure continua a incassare – indebitamente – i corrispettivi mensili sia dall’azienda sanitaria che dagli utenti.”

Le fotografie allegate parlano chiaro: letti consumati, materassi macchiati, mobili lesionati e in alcuni casi pericolosi. L’infestazione da insetti, inclusa la presenza di blatte, è la spia più evidente di una gestione trascurata e inadempiente. “L’igiene è inesistente – si legge nella nota – e il diritto alla salute è quotidianamente violato.”

Una situazione che, secondo il Comitato, sarebbe ampiamente nota alla ASL. “Dopo mesi di silenzi, ci sono stati controlli ispettivi, ma redatti con una superficialità sconcertante. Gli stessi verbali riconoscono la non conformità della struttura, ma nessun provvedimento è stato preso. Anzi, in un passaggio si giustifica lo stato dell’immobile perché ‘era già così prima dell’aggiudicazione dell’appalto’. Allora perché è stato assegnato il servizio a chi non possedeva i requisiti minimi previsti per legge?”

Dura anche la denuncia di una gestione opaca e potenzialmente viziata da conflitti d’interesse. “La struttura è di proprietà di Serena Ricucci, la stessa che vi lavora all’interno per conto del RTI. Un fatto gravissimo: chi dovrebbe vigilare sulla struttura è la stessa persona che ne trae profitto economico e non denuncerà mai i propri limiti strutturali.”

A peggiorare il quadro, la segnalazione di pulizie straordinarie effettuate poche ore prima dell’arrivo di una commissione ASL. “Ciò dimostra che l’azienda sanitaria informa con anticipo dei controlli, rendendoli inutili e vanificando ogni tentativo di verifica reale. È evidente, per noi, una responsabilità dolosa della ASL Foggia, che non solo non interviene, ma protegge un contratto in evidente violazione delle norme.”

Il Comitato si dice sconcertato anche dalle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale alla sanità Raffaele Piemontese, originario di Monte Sant’Angelo, che ha parlato della necessità di aggiornare le tariffe delle RSA, ferme dal 2019. “Come si può discutere di aumentare le tariffe – si chiedono i parenti – senza prima garantire che i fondi pubblici siano spesi correttamente e che le strutture rispettino gli standard minimi previsti dalla legge?”

In conclusione, il Comitato affida alle immagini e ai fatti la denuncia di una realtà inaccettabile, che coinvolge soggetti fragili, troppo spesso dimenticati. “Questa è la verità, e nessun verbale potrà smentirla. Chiediamo che tutto ciò sia reso pubblico, perché il silenzio è complicità. E noi, da cittadini, non possiamo più permettercelo.”