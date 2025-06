Dopo una stagione esaltante culminata con la vittoria dei playoff di Serie C e la conseguente promozione in Serie B, Silvio Baldini ha deciso di lasciare la guida tecnica del Pescara. Una scelta sorprendente, maturata nei giorni successivi alla festa per il ritorno tra i cadetti, ma che l’allenatore toscano ha spiegato con la consueta sincerità e profondità d’animo che lo contraddistinguono.

Il cammino di Baldini sulla panchina biancazzurra è stato breve ma intenso, segnato da momenti indimenticabili e da una cavalcata che ha riportato entusiasmo in una piazza storica del calcio italiano. Il tecnico è riuscito a ricreare un’alchimia speciale con l’ambiente, culminata nel ritorno di oltre 20mila tifosi allo stadio Adriatico in occasione delle fasi decisive dei playoff. Dopo aver superato il Cerignola in semifinale — una doppia sfida molto combattuta che ha visto prevalere i delfini — il Pescara ha poi avuto la meglio anche nell’ultimo atto, conquistando con merito il salto di categoria.

Eppure, proprio nel momento più alto, Baldini ha deciso di fermarsi. Lo ha fatto con parole toccanti, piene di gratitudine ma anche di onestà emotiva, pronunciate nel suo discorso di addio:

“È stata una stagione fantastica, a Pescara ho ritrovato tutte le condizioni per poter vivere i miei sogni e abbiamo vinto. Ho trovato un presidente come Daniele Sebastiani che mi ha sostenuto e un direttore come Pasquale Foggia che mi è sempre stato vicino. Abbiamo riportato questa bellissima piazza dove merita, abbiamo riportato 20mila persone allo stadio e io ho vestito per un anno intero la tuta del Pescara con orgoglio.“

Ma poi qualcosa è cambiato:

“Dopo la festa e i complimenti però qualcosa si è spento, non sento più quella magia e quella follia per poter cavalcare i miei sogni. Ho guardato la mia famiglia, ho parlato con mia moglie e i miei figli, abbiamo deciso che è meglio fermarsi.”

Una decisione maturata nel rispetto di se stesso e della sua filosofia calcistica, che da sempre rifiuta compromessi:

“Il mio calcio è questo, non mi piace fare le cose forzate. Se non sento qualcosa dentro di speciale, preferisco non allenare. Non sono uno che prende in giro le persone.”

Baldini lascia dunque Pescara, ma lo fa da vincente, con un’eredità importante e il rispetto incondizionato di una tifoseria che ha visto rinascere la propria squadra. Nonostante la rinuncia alla Serie B, il tecnico non esclude un ritorno in panchina, ma solo quando sentirà nuovamente quella “scintilla” capace di motivarlo fino in fondo:

“Fino a gennaio non allenerò altre squadre. Poi spero che si vengano a creare le condizioni giuste per tornare in panchina. Nel frattempo mi tengo il ricordo di un anno bellissimo, di tante belle persone che ho incontrato e di calciatori perbene che faranno carriera. Forza Pescara.”

Con queste parole, Baldini chiude un capitolo intenso e ricco di emozioni. Il Pescara, nel frattempo, dovrà ripartire senza il suo condottiero, cercando di costruire su quanto di buono è stato fatto in questi mesi per affrontare al meglio la nuova avventura in Serie B. Ma l’eco delle sue parole e della sua autenticità resterà a lungo nel cuore dei tifosi biancazzurri.

