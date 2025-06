A soli 22 anni, Simone Russo è già una presenza conosciuta nel panorama musicale foggiano e nazionale. Diplomato al Liceo Musicale “Carolina Poerio” di Foggia, ha intrapreso un percorso musicale intenso e appassionato che lo ha portato a collaborare con grandi maestri come Savio Tucci, Nunzio Aprile, Patrick Dheur, Roberto Cappello e molti altri.

Con oltre 12 anni di studio del pianoforte, Simone ha partecipato a concerti, concorsi nazionali e internazionali, masterclass e lezioni-concerto. Tra i numerosi riconoscimenti spicca il primo posto al concorso “SarroMusica – Le Sarriadi” di Trani con una votazione di 95/100.

Appassionato anche dell’insegnamento, Simone tiene le sue lezioni in Viale Ignazio d’Addedda 434 a Foggia, dove trasmette ai suoi allievi non solo la tecnica, ma soprattutto l’amore per la musica:

“La lezione dev’essere fatta di serietà ma anche di empatia, divertimento e leggerezza. Solo così si può accendere davvero la passione in un giovane pianista.”

Ha partecipato anche come speaker radiofonico per Radio Irene e ha preso parte a eventi di rilievo come il concerto commemorativo “Giacomo Puccini Centenary – Il Trittico XR” tenutosi a La Spezia nel maggio 2023.

La sua formazione continua attraverso numerose masterclass, sia in ambito classico che jazz, tra cui quelle con Alexander Lonquich, Angelo Trabucco e Domenico Monaco.

Simone è oggi un giovane punto di riferimento per la didattica pianistica a Foggia. Con il suo approccio calmo, professionale e appassionato, unisce disciplina, cuore e modernità, rendendo ogni lezione un’esperienza unica per chi sogna di vivere la musica davvero.