ROMA – Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi. Andrea Bocelli presenta “Polvere e Gloria” in un duetto inedito con Jannik Sinner.

La notizia è comparsa sui profili social dei due “campioni” italiani. Nell’anticipazione social, alcune frasi del numero uno Atp pronunciate in inglese mentre nel video scorrono alcune immagini di Sinner bambino: «Nelle nostre vite ci saranno sempre molte prime volte. Tutto quello che devi fare è essere te stesso».

Due protagonisti di mondi apparentemente lontani – la lirica e il tennis – si ritrovano a raccontarsi in musica, il brano in uscita il 20 giugno in tutto il mondo per Decca Records / Universal Music, che vede per la prima volta insieme Andrea Bocelli e Jannik Sinner.

Il titolo, Polvere e Gloria, richiama la necessità della fatica quotidiana per raggiungere il risultato, senza scorciatoie. “È un inno al valore della perseveranza”, ha dichiarato Bocelli, “alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande”.

Sull’incontro con il campione azzurro aggiunge: “Mondi diversi ma vicini nell’impegno. Confesso di essere suo tifoso da sempre, affascinato non solo dal talento ma dalla sua umiltà e dalla forza interiore”. Il n°1 del tennis mondiale ricambia: “Sono molto onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea. Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano: è un’emozione forte”.

Il brano musicale in italiano e inglese: la voce di Bocelli si intreccia con quella di Sinner, il tennista non canta ma parla, un flusso di pensieri. “Improve every day”, “All you have to do is to be yourself”, “Talent doesn’t exist, it has to be earned”, sono alcune delle frasi di carattere motivazionale che Sinner pronuncia in quello che diventa un racconto a due voci.

