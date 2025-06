Mentre gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) per il 2025 cominciano ad arrivare nelle case dei cittadini, esplode la protesta. Gli aumenti temuti nei mesi scorsi – e già segnalati dai consiglieri di Forza Italia – sono ormai realtà. E nonostante il rincaro, il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti continua a mostrare gravi criticità, con una città sempre più sporca e degradata.

Una città “lercia”, anche nelle zone turistiche

Secondo quanto denuncia Forza Italia in un duro attacco all’amministrazione comunale, la situazione in molte aree della città sarebbe al limite: “Immondizia abbandonata, strade sporche, marciapiedi invasi da rifiuti – si legge in una nota del gruppo consiliare – persino zone ad alta frequentazione turistica, come Piazzale Maestri d’Ascia e Piazza del Popolo, versano in condizioni indecorose. Uno spettacolo indegno per una città che dovrebbe puntare sull’attrattività del suo territorio”.

Aumenti senza agevolazioni: “Così si colpiscono le famiglie in difficoltà”

Nel mirino dei consiglieri azzurri non c’è solo la qualità del servizio, ma anche la mancata attuazione delle misure previste per legge a tutela delle famiglie in difficoltà economica. “L’Amministrazione La Marca – accusa Forza Italia – non ha ancora recepito le agevolazioni Tari previste dalla normativa nazionale e dalle disposizioni Arera. Parliamo di misure pensate per proteggere le fasce deboli, ma qui si preferisce far cassa, ignorando ogni principio di equità”.

Secondo i consiglieri, l’aumento della tariffa in assenza di sgravi o esenzioni è una scelta “grave e insensibile, che pesa soprattutto sulle spalle di chi ha meno”. Una situazione che viene definita “inaccettabile”, specie in un contesto socioeconomico segnato dall’inflazione e dalla difficoltà per molte famiglie di far fronte alle spese quotidiane.

L’assessore al bilancio? “Assente anche nelle sedute cruciali”

A gettare benzina sul fuoco è anche la segnalazione di una grave assenza istituzionale. “L’assessore al bilancio – sottolinea Forza Italia – risulta assente persino durante le riunioni di giunta in cui vengono approvate variazioni al bilancio comunale. In un momento così delicato per i conti pubblici e per i cittadini, è assurdo che manchi proprio chi dovrebbe garantire trasparenza e responsabilità sulla gestione delle risorse”.

Una critica che va ben oltre l’aspetto tecnico e chiama in causa la credibilità dell’intero esecutivo cittadino: “Chi amministra ha il dovere di esserci, di ascoltare e di intervenire. Non si può governare nascondendosi o scaricando il peso delle decisioni sui cittadini”.

“Serve una svolta. Basta pagare di più per avere di meno”

Il gruppo di Forza Italia chiede un cambio di passo immediato: “Pretendiamo – concludono i consiglieri – che l’amministrazione riconosca e applichi subito le agevolazioni previste per legge. Non è più accettabile che si continui a chiedere sacrifici ai cittadini, senza offrire in cambio servizi adeguati. La città è stanca di pagare di più per avere sempre meno. È il momento della responsabilità e della trasparenza. E se l’attuale giunta non è in grado di garantire tutto questo, allora tragga le dovute conseguenze”.