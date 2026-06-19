A Casa Sollievo arriva la Commissione voluta dalla Santa Sede: le parole di Gasperini certificano un fallimento. E il direttore generale tace.

C’è un dato che nessuno può più nascondere dietro le formule di rito, i comunicati rassicuranti o gli applausi di circostanza: se il Papa è costretto a nominare una Commissione di indirizzo e vigilanza per seguire direttamente il futuro di Casa Sollievo della Sofferenza, significa che qualcosa si è rotto. E si è rotto da tempo.

L’insediamento della Commissione è una bocciatura, non solo per la Chiesa che la nomina ma soprattutto per il direttore generale.

L’insediamento della commissione voluta da Papa Leone XIV non è una semplice novità amministrativa. È un segnale politico ed ecclesiale di straordinaria rilevanza. Non si tratta infatti di una commissione qualunque. A presiederla è Maximino Caballero Ledo, prefetto della Segreteria per l’Economia della Santa Sede, uno degli uomini chiamati a vigilare sui conti vaticani. Il coordinamento è stato affidato a Fabio Gasperini, segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Ne fanno parte inoltre Paolo Rudelli, nunzio apostolico e diplomatico di lungo corso, Giordano Piccinotti, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, e l’arcivescovo Giorgio Ferretti.

Una bocciatura implicita di chi avrebbe dovuto garantire stabilità, sostenibilità e prospettiva a una delle opere più importanti nate dal carisma di Padre Pio. È la certificazione che Roma non si fida più delle sole rassicurazioni e che intende verificare personalmente ciò che sta accadendo all’interno della Fondazione.

Il tutto rafforzate dalle parole pronunciate da Fabio Gasperini, forti e persino drammatiche. Non parole da ordinaria amministrazione. Non parole da azienda in salute.

“Questo ospedale non sarà venduto”. “Dovranno passare sul mio corpo”. “Abbiamo bisogno di pace e di tempo”. “Dobbiamo mettere in sicurezza i conti”.

Tradotte dal linguaggio diplomatico vaticano, queste affermazioni raccontano una realtà che evidentemente preoccupa molto più di quanto si sia voluto ammettere finora.

Perché nessuno sente il bisogno di giurare che un ospedale non verrà venduto se non esiste il timore che qualcuno possa pensarlo. Nessuno invoca la collaborazione dei creditori se la situazione economica non presenta criticità profonde. Nessuno nomina una commissione pontificia per analizzare conti, patrimonio e organizzazione se tutto procede regolarmente.

Eppure, nella giornata che avrebbe dovuto essere quella della verità, è mancata la voce che più di tutte avrebbe dovuto farsi sentire. Quella del direttore generale. Mentre il rappresentante del Vaticano si esponeva pubblicamente assumendosi il peso delle rassicurazioni, mentre i dipendenti chiedevano certezze e il territorio cercava spiegazioni, dalla direzione generale non è arrivata alcuna assunzione di responsabilità pubblica. Nessuna analisi delle scelte compiute negli ultimi anni. Nessuna spiegazione sulle cause che hanno prodotto una situazione tale da richiedere l’intervento diretto del Pontefice.

Perché il punto non è soltanto come uscire dalla crisi. Il punto è capire chi ha consentito che questa crisi raggiungesse dimensioni tali da richiedere una supervisione straordinaria della Santa Sede. I lavoratori meritano risposte. I cittadini meritano risposte. I fedeli che hanno sempre considerato Casa Sollievo un patrimonio morale prima ancora che sanitario meritano risposte.

Invece si continua a parlare del futuro senza affrontare il passato. Si invoca il rilancio senza spiegare le ragioni del declino. Si chiede fiducia senza offrire un bilancio sincero degli errori commessi.

Arriva perché esiste una fragilità evidente. Arriva perché il Vaticano ha ritenuto necessario intervenire. Arriva perché qualcuno, ai livelli più alti della Chiesa, ha ritenuto che non fosse più sufficiente osservare da lontano.

Ed è proprio questo il punto che dovrebbe far riflettere.

L’opera di Padre Pio non aveva bisogno di commissari per diventare un’eccellenza mondiale. Lo era già. Oggi invece si parla di riportarla ai livelli di eccellenza che l’hanno resa famosa nel mondo. Una frase che contiene, da sola, la fotografia più impietosa della situazione attuale.

Se bisogna tornare a essere ciò che si era, significa che qualcosa è stato perduto.

E se qualcosa è stato perduto, qualcuno dovrebbe spiegare perché. La nuova commissione avrà ora il compito di salvare, ricostruire, rilanciare. È una buona notizia. Ma il risanamento economico non può sostituire il risanamento della verità.

I conti si possono sistemare. La fiducia, molto meno.

E finché chi ha governato questa stagione continuerà a rifugiarsi nel silenzio, ogni parola pronunciata dalla commissione finirà inevitabilmente per trasformarsi nell’atto d’accusa più pesante contro chi, fino a oggi, avrebbe dovuto evitare che si arrivasse a questo punto.

A cura di Maurizio Varriano.