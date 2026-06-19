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Home // Manfredonia // Appello all’unità del centrodestra, Partito Liberaldemocratico Manfredonia: “La guida della città richiede responsabilità e non vanità”

MANFREDONIA POLITICA Appello all’unità del centrodestra, Partito Liberaldemocratico Manfredonia: “La guida della città richiede responsabilità e non vanità”

"Smettiamola di contarci ed iniziamo ad unirci. La guida della città richiede responsabilità e non vanità!"

Appello all'unità del centrodestra, Partito Liberaldemocratico Manfredonia: "La guida della città richiede responsabilità e non vanità"

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Il Partito Liberaldemocratico Manfredonia lancia un appello alle forze centriste e all’intera coalizione di centrodestra, invitando tutte le componenti politiche a superare divisioni e personalismi per costruire un progetto condiviso per la città.

In una nota, il movimento sottolinea la necessità di mettere da parte le logiche interne e concentrarsi su una proposta amministrativa credibile. “Smettiamola di contarci ed iniziamo ad unirci. La guida della città richiede responsabilità e non vanità!”, afferma il Partito Liberaldemocratico Manfredonia.

Secondo il movimento, è necessario privilegiare l’interesse della comunità rispetto alle ambizioni individuali, valorizzando competenze e idee. “Anteponiamo ai nostri egoismi e alle carriere personali, il bene di un programma serio e realizzato dalle migliori menti cittadine”, si legge nella dichiarazione.

Il Partito Liberaldemocratico Manfredonia rivolge infine una critica a chi, a suo giudizio, punta esclusivamente alla raccolta del consenso senza offrire contenuti e visione politica. “Basta con gli idioti che sanno solo portare voti vuoti e privi di contenuti”, conclude la nota.

Lo riporta su Facebook, Partito Liberaldemocratico Manfredonia.

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