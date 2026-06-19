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CERIGNOLA BANDA SUV Cerignola, spunta il profilo social della banda del Suv: “Vi facciamo diventare pazzi”

Non è ancora chiaro se l’account sia realmente riconducibile ai responsabili delle azioni criminali, ma gli inquirenti stanno verificando ogni elemento

Cerignola, spunta il profilo social della banda del Suv: “Vi facciamo diventare pazzi”

Cerignola, spunta il profilo social della banda del Suv: “Vi facciamo diventare pazzi” - Fonte Immagine: marchiodoc.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Cerignola // Cronaca //

Un profilo social comparso nelle ultime ore sta attirando l’attenzione degli investigatori e alimentando interrogativi sulla possibile connessione con la serie di assalti criminali che da giorni sta interessando Cerignola, tra spaccate, furti d’auto e attacchi a istituti di credito.

Non è ancora chiaro se l’account sia realmente riconducibile ai responsabili delle azioni criminali, ma gli inquirenti stanno verificando ogni elemento. L’ipotesi al vaglio è che possa trattarsi della cosiddetta “banda del Suv”, già indicata nelle indagini come possibile responsabile di diversi colpi messi a segno con modalità analoghe.

Il profilo, apparso online da circa 24 ore, contiene già sei video pubblicati e immagini che richiamerebbero i mezzi utilizzati negli assalti. In uno dei post compare la frase: «Vi facciamo diventare pazzi», associata alla foto di un Suv di grossa cilindrata, simile a quelli impiegati nei raid contro banche e attività commerciali.

In un altro video si vede un uomo alla guida di un veicolo con tuta nera, guanti e passamontagna, un abbigliamento compatibile con quello descritto in diversi episodi criminosi recenti, inclusi i furti d’auto utilizzati come “mezzi di sfondamento”.

Un ulteriore contenuto mostra la scritta «Cerignolani si nasce» mentre vengono riprese mani con guanti che impugnano un estintore sul lato passeggero. Un dettaglio che richiama quanto accaduto durante la recente spaccata alla gioielleria Grieco, quando i malviventi avrebbero utilizzato proprio un estintore prima della fuga a bordo di un Suv nero.

Le forze dell’ordine stanno monitorando il profilo per verificarne l’autenticità e l’eventuale collegamento con i fatti criminali registrati in città. Al momento non si esclude alcuna pista: né quella di una provocazione, né quella di una vera e propria sfida allo Stato attraverso i social.

Resta il dato investigativo: nell’area, secondo le ricostruzioni giudiziarie, l’uso di Suv rubati o di grossa cilindrata rappresenta una delle modalità ricorrenti delle bande, che spesso li impiegano per pochi colpi prima di abbandonarli o sostituirli.

Lo riporta marchiodoc.it.

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