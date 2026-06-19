Degrado a Cerignola, Piazza Duomo sommersa dai rifiuti

Nel cuore di Cerignola, attorno a Piazza Duomo, si registra una situazione di forte degrado urbano con rifiuti accumulati, sacchi dell’immondizia abbandonati lungo le mura della Cattedrale, aree verdi trasformate in discariche improvvisate e persino un’auto carbonizzata a pochi passi dal centro storico.
Le immagini raccolte durante un sopralluogo mostrano uno scenario che coinvolge uno dei luoghi più simbolici della città, la Cattedrale, punto di riferimento per residenti e visitatori, oggi circondata da cumuli di spazzatura e incuria diffusa.
La situazione appare ancora più paradossale se si considera che soltanto nella serata precedente, proprio nel centro cittadino, si era svolta una manifestazione dedicata a legalità, sicurezza e tutela dell’ambiente, temi che includevano anche il contrasto al degrado urbano. A poche ore di distanza, tuttavia, il contesto non mostra miglioramenti.
Tra i cittadini cresce la domanda sulle condizioni dell’area e sull’efficacia degli interventi: la percezione diffusa è quella di un centro storico che, invece di rappresentare il biglietto da visita della città, si ritrova esposto a una situazione di abbandono.
Le segnalazioni sul degrado si ripetono da tempo, senza che il problema sembri trovare una soluzione stabile. Nel frattempo, Piazza Duomo e il suo perimetro continuano a essere interessati da rifiuti e incuria, in uno scenario che solleva interrogativi sulla gestione del decoro urbano.
Lo riporta cerignolaviva.it.