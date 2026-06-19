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Home // Manfredonia // Esercitazione NATO in Norvegia, Enzo da Manfredonia: «L’assenza dell’Italia ai Mondiali ci fa male»

ENZO MANFREDONIA Esercitazione NATO in Norvegia, Enzo da Manfredonia: «L’assenza dell’Italia ai Mondiali ci fa male»

Durante l’esercitazione NATO Ramstein Flag svolta a Ørland, in Norvegia, una delegazione dell’Aeronautica Militare italiana è impegnata in attività operative

Esercitazione NATO in Norvegia, Enzo da Manfredonia: «L’assenza dell’Italia ai Mondiali ci fa male»

Esercitazione NATO in Norvegia, Enzo da Manfredonia: «L’assenza dell’Italia ai Mondiali ci fa male»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Durante l’esercitazione NATO Ramstein Flag svolta a Ørland, in Norvegia, una delegazione dell’Aeronautica Militare italiana è impegnata in attività operative insieme ai contingenti internazionali. Tra i partecipanti c’è anche Enzo, originario di Manfredonia, che vive l’esperienza militare all’estero mentre segue con amarezza un evento sportivo che coinvolge profondamente il Paese.

Il riferimento è alla Coppa del Mondo di calcio, competizione alla quale l’Italia non è riuscita a qualificarsi per la terza volta consecutiva, restando esclusa dopo il percorso delle qualificazioni.

Esercitazione NATO in Norvegia, Enzo da Manfredonia: «L’assenza dell’Italia ai Mondiali ci fa male»


In Norvegia, Enzo racconta anche le differenze climatiche rispetto all’Italia: “Qui il clima è molto diverso. In Italia adesso fa molto caldo, mentre qui sembra quasi gennaio o febbraio”.

Sulla competizione iridata aggiunge una valutazione tecnica sulla nazionale ospitante: “Penso che la Norvegia abbia una squadra forte e che possa arrivare almeno ai quarti di finale”.

Ma è soprattutto l’assenza dell’Italia a pesare: “Per noi è un problema nazionale. Il Mondiale fa parte della nostra cultura e siamo molto dispiaciuti di non parteciparvi. È davvero triste”.

Nonostante la delusione, Enzo guarda comunque al futuro con fiducia: “Abbiamo molti giovani calciatori di talento. Ci vorrà un po’ di tempo, ma credo che riusciremo a tornare ai vertici del calcio internazionale”.

1 commenti su "Esercitazione NATO in Norvegia, Enzo da Manfredonia: «L’assenza dell’Italia ai Mondiali ci fa male»"

  1. io farei giocare i giocatori giovani

    in pratica quelli visti con il Ct

    Baldini* allenatore dell’Italia under 20

    Voi che ne pensate?

    troppi galletti non fanno mai giorno

    e se ne fregano…..

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