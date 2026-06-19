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FOGGIA DROGA Foggia, arresto sanseverese per droga: sequestrati 120 grammi di hashish

Accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nell’ambito di un’operazione di controllo economico del territorio intensificata per il contrasto ai traffici illeciti nella provincia dauna

Foggia, arresto sanseverese per droga: sequestrati 120 grammi di hashish

Guardia di Finanza - Fonte Immagine non riferita al testo: radiosienatv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Cronaca // Cronaca //

Un uomo originario di San Severo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Foggia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nell’ambito di un’operazione di controllo economico del territorio intensificata per il contrasto ai traffici illeciti nella provincia dauna.

L’intervento è stato condotto dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, che ha individuato il soggetto durante attività di vigilanza, rinvenendo presso la sua abitazione circa 120 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e strumenti di precisione utilizzati per la suddivisione della sostanza.

Alla luce degli elementi raccolti e della flagranza di reato, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La misura è stata successivamente convalidata dal giudice nel corso del giudizio direttissimo, che ha disposto la prosecuzione della detenzione domiciliare.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo quotidiano della Guardia di Finanza volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla tutela della legalità sul territorio della Capitanata.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la posizione dell’indagato resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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