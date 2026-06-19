È arrivato oggi a Foggia il mantello di San Francesco d’Assisi, una delle reliquie più significative legate alla vita del Santo, simbolo del suo messaggio di povertà, umiltà e fraternità. L’evento ha richiamato in città fedeli, religiosi e cittadini accorsi per rendere omaggio al Santo patrono d’Italia.

Secondo la tradizione, il mantello sarebbe stato donato da San Francesco a Santa Elisabetta d’Ungheria ed è oggi custodito nel convento dei Frati Cappuccini di Parigi, da cui viene occasionalmente trasferito in occasione di pellegrinaggi e momenti di particolare rilevanza spirituale.

La presenza della reliquia rappresenta un momento di profonda partecipazione religiosa per la comunità locale, offrendo l’occasione di riscoprire l’attualità del messaggio francescano. Nel corso della permanenza sono previsti momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche e incontri di riflessione aperti ai fedeli.

L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti religiosi più importanti dell’anno per la città, rafforzando il legame tra Foggia e la spiritualità francescana e rinnovando l’attenzione verso i valori universali di pace e fraternità.

Lo riporta foggiareporter.it.