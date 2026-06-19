Edizione n° 6102

BALLON D'ESSAI

FOGGIA MALDARIZZI // Mercedes-Benz rafforza la sua presenza in Capitanata: inaugurata a Foggia la nuova sede Maldarizzi Automotive
19 Giugno 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

CERIGNOLA BANDA SUV // Cerignola, spunta il profilo social della banda del Suv: “Vi facciamo diventare pazzi”
19 Giugno 2026 - ore  16:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, cassonetto intelligente dato alle fiamme in viale Ofanto

FOGGIA OFANTO Foggia, cassonetto intelligente dato alle fiamme in viale Ofanto

È stato dato alle fiamme nella notte un cassonetto intelligente in viale Ofanto a Foggia, nei pressi del distributore di benzina Esso

Foggia, cassonetto intelligente dato alle fiamme in viale Ofanto

Foggia, cassonetto intelligente dato alle fiamme in viale Ofanto - Fonte Immagine: Facebook, Marco Matteo Papicchio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

È stato dato alle fiamme nella notte un cassonetto intelligente in viale Ofanto a Foggia, nei pressi del distributore di benzina Esso. Il contenitore, installato da poche settimane nell’ambito della nuova campagna di raccolta differenziata, è stato completamente danneggiato dall’incendio.

A segnalare l’episodio è Marco Matteo Papicchio di AttiVisti Foggiani, che ha raccontato quanto accaduto al suo rientro in città. «Tornano da Bari per il concerto di Vasco Rossi, appena entro in città in piena notte, un barbaro ritrovamento. Alle ore 1.10 Viale Ofanto vicino la pompa della benzina venendo dall’incrocio di Viale Michelangelo all’altezza del civico 167 stava prendendo fuoco un cassonetto», ha dichiarato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme ed evitare ulteriori danni alla zona circostante. Restano da chiarire le cause dell’episodio e l’eventuale natura dolosa del gesto.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Foggia, cassonetto intelligente dato alle fiamme in viale Ofanto"

  1. LA LEGGE DEVE INTERVENIRE
    ORMAI SIAMO TOTALMENTE ALLA FRUTTA COME SI SUOL DIRE
    PUNIZIONI SEVERE ANCHE SE SONO RAGAZZI …..PUNIRE NOI GENITORI…

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO