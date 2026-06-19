Foggia, cassonetto intelligente dato alle fiamme in viale Ofanto

È stato dato alle fiamme nella notte un cassonetto intelligente in viale Ofanto a Foggia, nei pressi del distributore di benzina Esso. Il contenitore, installato da poche settimane nell’ambito della nuova campagna di raccolta differenziata, è stato completamente danneggiato dall’incendio.

A segnalare l’episodio è Marco Matteo Papicchio di AttiVisti Foggiani, che ha raccontato quanto accaduto al suo rientro in città. «Tornano da Bari per il concerto di Vasco Rossi, appena entro in città in piena notte, un barbaro ritrovamento. Alle ore 1.10 Viale Ofanto vicino la pompa della benzina venendo dall’incrocio di Viale Michelangelo all’altezza del civico 167 stava prendendo fuoco un cassonetto», ha dichiarato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme ed evitare ulteriori danni alla zona circostante. Restano da chiarire le cause dell’episodio e l’eventuale natura dolosa del gesto.

Lo riporta foggiatoday.it.