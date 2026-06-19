Manfredonia Festival 2026: ecco il programma da giugno ad agosto

Il Manfredonia Festival 2026 si sviluppa da giugno ad agosto con un calendario fitto di eventi che intrecciano musica, teatro, danza, letteratura ed enogastronomia, coinvolgendo diversi luoghi simbolo della città e del litorale.

A inaugurare il programma è giugno 2026, con l’evento “Spacco della Villa comunale” previsto per domenica 21 giugno. Il mese si chiude domenica 28 giugno con “Note al Tramonto”, appuntamento musicale nella frazione Montagna.

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LUGLIO: musica, festival e laboratori culturali

Luglio si apre con il Siponto Street Fest (2 luglio) e con la terza edizione de “Il Palco all’Opera” al Castello Svevo-Angioino. Tra gli appuntamenti centrali anche il festival di danza “danziAMO”, il festival pianistico “Manfredonia Classica”, le rassegne letterarie e gli eventi musicali diffusi tra Siponto, Largo Diomede e il centro storico.

Particolare attenzione è dedicata al progetto “Il Cantiere delle Parole gentili”, laboratori gratuiti di teatro, musica e danza ospitati tra Teatro Comunale “Lucio Dalla” e Porto Turistico Marina del Gargano, rivolti a giovani e adulti.

Tra gli eventi culturali spiccano anche la presentazione del volume “24 parole per capire l’economia” con Mariangela Pira, la rassegna cinematografica “Corto & Cultura”, e il workshop poetico itinerante “Tutta mia la città”, previsto all’alba tra le vie urbane.

Non mancano appuntamenti musicali come il jazz festival e gli aperitivi concerto, tra cui “Il jazz io proprio non lo capisco” e “Mozart e Beethoven non sono buoni amici”.

AGOSTO: spettacoli, festival e grandi eventi estivi

Ad agosto il festival entra nel vivo con il proseguimento di “Tutta mia la città”, il Jazz Festival a Largo Diomede, e lo spettacolo teatrale semi-itinerante “La crociata dei bambini”, in programma tra il Teatro Comunale “Lucio Dalla” e la Marina del Gargano.

Tra gli eventi più attesi figurano “Una Rotonda sul Mare – Live & Dance”, la Notte di San Lorenzo, la Notte di Ferragosto e il format enogastronomico “Mangiamare”.

Spazio anche all’arte con la mostra “Ritratti del Tempo”, visitabile fino al 31 agosto, ai giochi tradizionali a cura di ANFFAS, e ai concerti lirici e bandistici ospitati nel Chiostro di Palazzo San Domenico.

Il calendario si chiude il 27 agosto con il Gran Concerto “La notte delle grandi arie”, evento musicale nel Chiostro di Palazzo San Domenico.

Il Manfredonia Festival 2026 si conferma così un grande contenitore culturale diffuso, capace di valorizzare luoghi storici, spiagge, piazze e spazi urbani attraverso un’offerta ampia e diversificata.

Lo riporta ilsipontino.net.