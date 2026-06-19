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MANFREDONIA COMUNE Manfredonia, il Consiglio comunale approva la variazione al bilancio 2026-2028: nuove risorse per servizi sociali, cultura e grandi eventi

Introdotte una serie di modifiche finanziarie destinate a sostenere servizi sociali, attività culturali, promozione del commercio e organizzazione di grandi eventi cittadini

Manfredonia, il Consiglio comunale approva la variazione al bilancio 2026-2028: nuove risorse per servizi sociali, cultura e grandi eventi

Consiglio comunale di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, adeguando il Documento unico di programmazione (DUP) e introducendo una serie di modifiche finanziarie destinate a sostenere servizi sociali, attività culturali, promozione del commercio e organizzazione di grandi eventi cittadini.

La delibera, approvata nella seduta straordinaria del 12 giugno 2026, recepisce numerose richieste avanzate dai settori dell’amministrazione comunale e dagli uffici competenti. Tra gli interventi più rilevanti figurano l’applicazione di quote accantonate nel fondo rischi contenzioso per la definizione di controversie giudiziarie, nuovi trasferimenti regionali per i servizi sociali, risorse ministeriali destinate all’acquisto di arredi per due nuovi asili nido e rimodulazioni finanziarie collegate a progetti finanziati dal PNRR.

La manovra prevede inoltre maggiori stanziamenti per la sorveglianza sanitaria del personale comunale, per iniziative culturali e istituzionali, per la valorizzazione del patrimonio cittadino, per la promozione del commercio locale e per l’organizzazione di grandi eventi.

Dal punto di vista contabile, per il 2026 sono state registrate variazioni in aumento delle entrate per 1,127 milioni di euro, mentre sul fronte della spesa gli incrementi ammontano a circa 1,74 milioni di euro, compensati da riduzioni di stanziamenti per oltre 612 mila euro, mantenendo il pareggio di bilancio.

L’amministrazione evidenzia che le modifiche approvate garantiscono il mantenimento degli equilibri finanziari dell’ente, come attestato anche dal parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La deliberazione è stata approvata con 14 voti favorevoli, 6 contrari e un’astensione. Hanno votato contro i consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli, Palumbo, Tasso e Totaro, mentre il consigliere Marasco si è astenuto.

Successivamente il Consiglio ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile con lo stesso esito della votazione.

A cura di Michele Solatia.

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