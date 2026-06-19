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Home // Manfredonia // Manfredonia, incontro sui finanziamenti regionali: focus su opere pubbliche e rigenerazione urbana

CITTA' PROTAGONISTA Manfredonia, incontro sui finanziamenti regionali: focus su opere pubbliche e rigenerazione urbana

L’appuntamento vedrà la partecipazione del consigliere regionale Giulio Scapato

Tributi, Palumbo all’attacco: “Uffici inefficienti e disservizi gravi”. Il Comune difende l’organizzazione

Libero Palumbo - Fonte Immagine: Facebook, Libero Palumbo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per sostenere lo sviluppo dei territori saranno al centro dell’incontro pubblico organizzato dall’associazione Città Protagonista, in programma martedì 23 giugno alle ore 20 presso la sede di Fare Comunità, in via delle Antiche Mura 36.

L’appuntamento vedrà la partecipazione del consigliere regionale Giulio Scapato e sarà dedicato all’approfondimento delle misure di sostegno economico che la Regione Puglia mette a disposizione degli enti locali, con particolare attenzione ai settori dei lavori pubblici, della rigenerazione urbana e della progettazione strategica.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa nasce dalla necessità di favorire una maggiore conoscenza degli strumenti finanziari disponibili e delle modalità attraverso cui le amministrazioni possono accedere alle risorse regionali per realizzare interventi sul territorio.

Dopo i saluti del presidente di Città Protagonista, Antonio Prencipe, interverranno il consigliere comunale Libero Palumbo e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Manfredonia Francesco Schiavone, che porteranno il proprio contributo sul tema della programmazione e della capacità progettuale degli enti locali.

L’incontro intende offrire un momento di confronto tra rappresentanti istituzionali, amministratori e cittadini sulle prospettive di sviluppo della città, puntando l’attenzione sulla necessità di intercettare finanziamenti e trasformarli in interventi concreti per il territorio.

L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

Redazione Stato Quotidiano.

1 commenti su "Manfredonia, incontro sui finanziamenti regionali: focus su opere pubbliche e rigenerazione urbana"

  1. E móne… Pggiatavill a cost. Na mezza seggie la putute truè. E nate, a Gsepp, all ‘ “ampiende” però.

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