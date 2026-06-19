Edizione n° 6102

BALLON D'ESSAI

FOGGIA MALDARIZZI // Mercedes-Benz rafforza la sua presenza in Capitanata: inaugurata a Foggia la nuova sede Maldarizzi Automotive
19 Giugno 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

CERIGNOLA BANDA SUV // Cerignola, spunta il profilo social della banda del Suv: “Vi facciamo diventare pazzi”
19 Giugno 2026 - ore  16:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, operaio colpito da una scarica elettrica in una pizzeria del centro: trasportato in elisoccorso

SCARICA ELETTRICA Manfredonia, operaio colpito da una scarica elettrica in una pizzeria del centro: trasportato in elisoccorso

Nelle fasi iniziali si era temuto che le sue condizioni fossero particolarmente gravi, anche per il possibile malore conseguente all'incidente

Manfredonia, operaio colpito da una scarica elettrica in una pizzeria del centro: trasportato in elisoccorso

ph Daniele Catalano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Nel tardo pomeriggio di oggi nel centro cittadino, dove un uomo di circa 40 anni, impegnato in attività lavorative all’interno di una pizzeria situata in una zona centralissima della città, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo avrebbe ricevuto una scarica elettrica mentre stava svolgendo alcune operazioni. In seguito all’accaduto sarebbe caduto a terra, destando immediata preoccupazione tra i presenti. Nelle fasi iniziali si era temuto che le sue condizioni fossero particolarmente gravi, anche per il possibile malore conseguente all’incidente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, supportati dagli agenti della Polizia Locale e della Squadra Volante della Polizia di Stato. Presenti anche i soccorritori per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Dopo le prime cure, il lavoratore è stato trasportato all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo per ulteriori accertamenti clinici. Fortunatamente, secondo quanto emerso successivamente, le sue condizioni non sarebbero gravi e il paziente sarebbe rimasto sempre vigile durante le operazioni di soccorso.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare le cause che hanno provocato la scarica elettrica.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO