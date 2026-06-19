Manfredonia, operaio colpito da una scarica elettrica in una pizzeria del centro: trasportato in elisoccorso

MANFREDONIA (FG) – Nel tardo pomeriggio di oggi nel centro cittadino, dove un uomo di circa 40 anni, impegnato in attività lavorative all’interno di una pizzeria situata in una zona centralissima della città, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo avrebbe ricevuto una scarica elettrica mentre stava svolgendo alcune operazioni. In seguito all’accaduto sarebbe caduto a terra, destando immediata preoccupazione tra i presenti. Nelle fasi iniziali si era temuto che le sue condizioni fossero particolarmente gravi, anche per il possibile malore conseguente all’incidente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, supportati dagli agenti della Polizia Locale e della Squadra Volante della Polizia di Stato. Presenti anche i soccorritori per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Dopo le prime cure, il lavoratore è stato trasportato all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo per ulteriori accertamenti clinici. Fortunatamente, secondo quanto emerso successivamente, le sue condizioni non sarebbero gravi e il paziente sarebbe rimasto sempre vigile durante le operazioni di soccorso.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare le cause che hanno provocato la scarica elettrica.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.