Manfredonia, scontro tra Porsche Panamera e scooter: feriti padre e figlia

MANFREDONIA (FG) – Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi a Manfredonia, dove un incidente stradale si è verificato lungo viale Giuseppe Di Vittorio, nei pressi della stazione ferroviaria di Manfredonia Ovest.

Per cause ancora al vaglio degli investigatori, una Porsche Panamera e uno scooter con a bordo un uomo e sua figlia minorenne sono entrati in collisione. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, che avrebbe riportato diverse fratture e traumi in seguito allo scontro. Ferita anche la figlia, che viaggiava sul mezzo a due ruote come passeggera. La minore avrebbe riportato contusioni e lesioni giudicate meno gravi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Manfredonia, impegnati nei rilievi tecnici e nella gestione della viabilità.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Seguiranno aggiornamenti qualora emergessero ulteriori dettagli dalle autorità competenti.