Mattinatella, in fiamme un deposito di materiale plastico: timori per uliveti e strutture turistiche

Nel pomeriggio in località Mattinatella, dove un incendio ha interessato un deposito contenente materiale plastico.

Secondo le prime informazioni raccolte, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di un’area adibita a deposito riconducibile, stando alle prime indicazioni, a un’attività operante nel settore della maricoltura. Il rogo avrebbe coinvolto diversi materiali plastici, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme, al fine di evitare che l’incendio potesse estendersi alle aree circostanti.

Non sono mancati momenti di preoccupazione, considerata la presenza nelle vicinanze di uliveti, strutture ricettive e attività turistiche particolarmente frequentate durante il periodo estivo. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore.

Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo. Eventuali accertamenti saranno effettuati dagli organi competenti per verificare l’origine dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.