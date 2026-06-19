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INCENDIO DEPOSITO Mattinatella, in fiamme un deposito di materiale plastico: timori per uliveti e strutture turistiche

Eventuali accertamenti saranno effettuati dagli organi competenti per verificare l'origine dell'incendio

Mattinatella, in fiamme un deposito di materiale plastico: timori per uliveti e strutture turistiche

Mattinatella, in fiamme un deposito di materiale plastico: timori per uliveti e strutture turistiche

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nel pomeriggio in località Mattinatella, dove un incendio ha interessato un deposito contenente materiale plastico.

Secondo le prime informazioni raccolte, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di un’area adibita a deposito riconducibile, stando alle prime indicazioni, a un’attività operante nel settore della maricoltura. Il rogo avrebbe coinvolto diversi materiali plastici, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme, al fine di evitare che l’incendio potesse estendersi alle aree circostanti.

Non sono mancati momenti di preoccupazione, considerata la presenza nelle vicinanze di uliveti, strutture ricettive e attività turistiche particolarmente frequentate durante il periodo estivo. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore.

Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo. Eventuali accertamenti saranno effettuati dagli organi competenti per verificare l’origine dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

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