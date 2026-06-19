Dal 17 al 21 giugno 2026, Taranto torna a essere il centro della musica internazionale con il Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. Giunto a oltre dieci anni di storia, il festival si è imposto come uno degli appuntamenti più solidi del calendario musicale italiano, capace di portare sul lungomare pugliese nomi che altrove, nella stessa stagione, sarebbero difficili da immaginare. L’edizione di quest’anno ruota attorno a due generi che si sono contaminati a vicenda nel tempo: il punk e il pop.

Cosa aspettarsi dal Medimex 2026

Il programma del 2026 unisce 25 concerti tra grandi live sulla Rotonda del Lungomare, showcase di artisti emergenti, appuntamenti professionali, incontri e mostre. I nomi internazionali attirano l’attenzione del pubblico più ampio, mentre i live minori e gli showcase completano il percorso del festival durante le cinque giornate. Non è solo un cartellone di eventi, ma una piattaforma costruita per mettere in dialogo la scena musicale italiana con quella internazionale.

Un cartellone ricco di concerti

Le due serate principali si tengono il 20 e 21 giugno sulla Rotonda del lungomare. Il sabato sera è aperto dai Pet Shop Boys con lo spettacolo DREAMWORLD – The Greatest Hits Live, prima data del tour estivo europeo ed esclusiva per il Centro-Sud Italia, affiancati dalla formazione pugliese Agents of Time.

La domenica il festival celebra i cinquant’anni del punk con la NYC Redux Band, che suona la musica dei Ramones in un’anteprima mondiale curata da Marc Urselli. Il progetto riunisce musicisti come Brian Chase, Sami Yaffa, Steve Conte, Kid Congo Powers e altri nomi della scena internazionale. Completano il quadro Suede e Slowdive, entrambi annunciati come unica data italiana.

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Non solo musica dal vivo

Oltre ai concerti, il Medimex propone un fitto calendario di attività dedicate sia agli addetti ai lavori sia al pubblico generico. Queste iniziative sono il vero motore che distingue il festival da una semplice rassegna di concerti.

Conferenze e panel professionali per operatori del settore musicale

Sessioni di networking tra artisti, produttori e aziende del comparto

Mostre, incontri e racconti dedicati ai grandi nomi della musica mondiale

Attività di formazione e avvicinamento al mondo della musica per i più giovani

Questa combinazione di intrattenimento e sviluppo professionale è ciò che ha reso il Medimex un punto di riferimento per l’intera filiera musicale italiana. La consulenza artistica di quest’anno è affidata, a titolo gratuito, ad Antonio Diodato e Michele Riondino.

La tabella che segue riassume le componenti principali dell’edizione 2026 e il loro significato. Sono gli elementi che danno al festival la sua identità multiforme.

Elemento Cosa offre il Medimex 2026 Perché conta Concerti Due serate con Pet Shop Boys, Suede, Slowdive, NYC Redux Band, Agents of Time Show esclusivi che in estate non si trovano altrove nel Centro-Sud Showcase Artisti emergenti pugliesi e nazionali via call pubblica Una vetrina concreta per chi cerca spazio nella scena Conferenze Panel e incontri per operatori del settore Qui si chiudono accordi e nascono collaborazioni Mostre e incontri Esposizioni, racconti, attività di formazione Riempiono le giornate tra un concerto e l’altro

Cinque giorni, pubblici diversi: chi viene per i Pet Shop Boys non è necessariamente chi segue i panel professionali o le mostre. Questa varietà è il motivo per cui il Medimex viene considerato una manifestazione difficile da incasellare nel panorama italiano.

Perché il Medimex è importante per Taranto

Negli ultimi anni il Medimex ha rafforzato l’immagine culturale di Taranto, portando pubblico nel centro e sul lungomare durante le giornate di giugno. La line-up del 2026, svelata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, conferma questa ambizione con un percorso tra punk e pop.

Il festival ha anche un ruolo meno visibile ma importante. Finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito di Puglia Sounds, non riempie solo le serate estive, ma contribuisce a costruire una filiera musicale regionale attiva tutto l’anno.

Perché il Medimex resta tra i festival italiani di riferimento

Il punto di forza è sempre lo stesso: i nomi che riesce a portare in Puglia. Negli anni sono passati dal Medimex artisti come Patti Smith, Nick Cave, i Chemical Brothers e i Kraftwerk, una continuità che pochi festival italiani possono rivendicare, come ricostruito da Rockit.

Ma il festival non vive solo di headliner. Dal 2011 mette insieme concerti aperti al pubblico e attività riservate agli operatori, e questo doppio binario lo rende un appuntamento sia per i fan che per chi lavora nella musica. È questa combinazione, più dei singoli concerti, a spiegare perché continua a crescere.

Tra il pop dei Pet Shop Boys, lo shoegaze degli Slowdive e l’omaggio ai cinquant’anni dei Ramones, il Medimex 2026 ha il profilo di uno degli eventi musicali più interessanti dell’estate italiana. E ogni edizione, concerto dopo concerto, sposta un po’ più in alto il posto di Taranto sulla mappa culturale europea.