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FOGGIA MALDARIZZI Mercedes-Benz rafforza la sua presenza in Capitanata: inaugurata a Foggia la nuova sede Maldarizzi Automotive

L'evento, caratterizzato da un'atmosfera raffinata e partecipata, ha permesso agli ospiti di visitare i nuovi spazi espositivi, progettati secondo i più recenti standard del brand tedesco

Mercedes-Benz rafforza la sua presenza in Capitanata: inaugurata a Foggia la nuova sede Maldarizzi Automotive

Mercedes-Benz rafforza la sua presenza in Capitanata: inaugurata a Foggia la nuova sede Maldarizzi Automotive - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Foggia // Lavoro //

FOGGIA – Eleganza, innovazione e una visione orientata al futuro della mobilità. Si è svolta nella serata di ieri l’inaugurazione ufficiale della nuova sede Mercedes-Benz Maldarizzi Automotive in via Di Motta della Regina 2, a Foggia, evento che ha richiamato rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, professionisti e appassionati del marchio della Stella.

La nuova struttura rappresenta un investimento significativo per il territorio e conferma la volontà del gruppo Maldarizzi Automotive di consolidare la propria presenza in Capitanata, offrendo ai clienti un punto di riferimento moderno e altamente qualificato per la vendita e l’assistenza Mercedes-Benz.

L’evento, caratterizzato da un’atmosfera raffinata e partecipata, ha permesso agli ospiti di visitare i nuovi spazi espositivi, progettati secondo i più recenti standard del brand tedesco. All’interno dello showroom erano esposti alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma Mercedes-Benz, tra berline di lusso, SUV e vetture di ultima generazione, espressione della continua evoluzione tecnologica della casa automobilistica.

Tra i momenti più significativi della serata, gli incontri tra i vertici aziendali, gli operatori economici locali e i rappresentanti delle istituzioni, che hanno avuto modo di confrontarsi sulle prospettive di sviluppo del settore automotive e sulle nuove sfide legate alla mobilità sostenibile.

La nuova sede si presenta come uno spazio moderno, funzionale e orientato all’esperienza del cliente, con ambienti ampi e luminosi pensati per valorizzare il rapporto tra tecnologia, design e accoglienza. Un progetto che guarda al futuro senza dimenticare il forte legame con il territorio, richiamato anche dal messaggio scelto per l’iniziativa: #MaldarizziLovesFoggia.

L’inaugurazione ha rappresentato anche l’occasione per celebrare la lunga tradizione di innovazione che caratterizza Mercedes-Benz, marchio protagonista da oltre un secolo della storia dell’automobile e oggi impegnato nella transizione verso una mobilità sempre più sostenibile, digitale e connessa.

Con questa nuova apertura, Maldarizzi Automotive rafforza ulteriormente la propria rete sul territorio pugliese, puntando su qualità del servizio, innovazione tecnologica e attenzione al cliente, elementi che da sempre contraddistinguono il marchio della Stella.

Redazione Stato Quotidiano

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

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