Neurologia di Casa Sollievo riconosciuta centro di Primo Livello per la cura delle cefalee

L’Unità di Neurologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, diretta da Giuseppe d’Orsi, ha ottenuto il riconoscimento di Ambulatorio di Primo Livello per la diagnosi e la cura delle cefalee da parte della SISC – Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, con accreditamento valido per il biennio 2026–2028.

Il riconoscimento certifica il raggiungimento degli standard di qualità clinica e organizzativa richiesti dalla SISC, la principale società scientifica nazionale dedicata allo studio e al trattamento delle cefalee, tra cui l’emicrania e le sue forme più complesse e invalidanti.

L’accreditamento inserisce la struttura tra i centri di riferimento nazionali e regionali per la gestione delle cefalee, confermando il ruolo dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza nell’offrire percorsi diagnostico-terapeutici di alta specializzazione per i pazienti affetti da queste patologie.

Lo riporta operapadrepio.it.