Le dimissioni di Graziamaria Starace rischiano di produrre un effetto a catena sulla composizione della Giunta regionale pugliese, mettendo in discussione la presenza della provincia di Foggia e del gruppo “Prossima” nell’esecutivo guidato da Antonio Decaro.

Il presidente della Regione, infatti, dovrà procedere alla sostituzione attingendo nuovamente dal Consiglio regionale e rispettando il vincolo della parità di genere, che impone la nomina di una donna. Una condizione che riduce sensibilmente il ventaglio delle possibili scelte e potrebbe far sfumare la candidatura dell’avvocato foggiano Giulio Scapato, indicato come possibile sostituto in grado di mantenere invariati gli equilibri politici e territoriali.

All’interno del gruppo consiliare “Prossima”, composto da sette eletti di cui due donne, la perdita di Starace – insieme all’assessora alla Cultura Silvia Miglietta – rappresenta un passaggio delicato. Proprio Starace, insieme al presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, aveva contribuito a garantire un secondo assessorato alla provincia di Foggia, oggi nuovamente a rischio.

La rosa delle possibili sostitute si restringe tra esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, con nomi distribuiti tra le diverse circoscrizioni regionali: la viestana Rossella Falcone, Elisabetta Vaccarella e Isabella Lettori per il Pd; Loredana Capone e altre esponenti dem salentine; e per il M5S Rosa Barone, Maria La Ghezza e Annagrazia Angolano.

Sul piano territoriale, la distribuzione attuale vede Foggia rappresentata in Giunta da un solo assessore, Raffaele Piemontese, mentre Bari, Salento, Taranto e Bat mantengono una presenza più articolata. In questo quadro, la scelta di una nuova assessora potrebbe ulteriormente modificare gli equilibri tra le province e tra le forze del cosiddetto “campo largo”.

L’ipotesi alternativa sarebbe quella di rinunciare al vincolo della parità di genere, consentendo una scelta politica diversa e mantenendo l’assessorato nella lista civica del presidente. Una soluzione che, però, avrebbe un impatto sugli equilibri complessivi della maggioranza.

Per il momento, a via Gentile il dossier resta aperto e senza decisioni definitive. La gestione del rimpasto si conferma complessa e, in attesa di una soluzione, alcune deleghe restano ancora nelle mani del presidente Decaro, che continua a occuparsi direttamente anche del settore Turismo.

Lo riporta foggiatoday.it.