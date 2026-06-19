Rifiuti in strada a Foggia, rinviati a giudizio i vertici di Ager e Amiu Puglia, Grandaliano e Antonicelli - COMBO SQ

FOGGIA – Il Tribunale di Foggia ha disposto il rinvio a giudizio di tre dirigenti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti in Puglia nell’ambito dell’inchiesta sull’emergenza che, nell’estate del 2023, portò all’accumulo di rifiuti urbani lungo le strade del capoluogo dauno.

Davanti al giudice monocratico Gabriele Marasco compariranno Gianfranco Grandaliano, direttore generale di Ager Puglia, Massimiliano Piscitelli, temporary manager di Amiu Puglia e direttore degli impianti di trattamento meccanico-biologico di Foggia e Bari, e Antonello Antonicelli, direttore generale di Amiu Puglia.

Nel procedimento penale n. 4767/2024 agli imputati viene contestato, in concorso tra loro, il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (articoli 110 e 331 del Codice penale).

Secondo l’ipotesi accusatoria, i tre dirigenti, pur essendo a conoscenza della situazione di emergenza e della programmata sospensione di un impianto considerato essenziale per il trattamento dei rifiuti, non avrebbero adottato le misure necessarie per evitare il blocco del servizio. Una condotta che, secondo la Procura, avrebbe contribuito a lasciare per giorni i rifiuti nelle strade di Foggia mentre parte dei flussi veniva destinata ad altri territori.

Nel processo si è costituito parte civile il WWF, assistito dall’avvocato Michele Vaira. L’associazione ambientalista ha accolto con soddisfazione la decisione del Tribunale.

«Abbiamo scelto di costituirci parte civile perché questo procedimento dimostra la volontà dei vertici di Amiu e di Ager di penalizzare Foggia a beneficio di altri territori, accettando il rischio che la nostra città diventasse una discarica a cielo aperto», ha dichiarato il presidente del WWF Foggia, Maurizio Marrese. «Per queste ragioni riteniamo doveroso che gli imputati rassegnino le proprie dimissioni; uno di essi, peraltro, è già al secondo rinvio a giudizio».

Nello stesso procedimento il WWF ha citato come responsabili civili Ager Puglia e Amiu Puglia. Durante l’udienza il giudice ha respinto le eccezioni presentate dalle difese che contestavano la chiamata in causa dei due enti.

Critico anche l’avvocato Vaira nei confronti dell’amministrazione comunale. «La mancata costituzione di parte civile del Comune è un pessimo segnale per la cittadinanza. È la certificazione della sudditanza nei confronti del capoluogo e del disinteresse per la salubrità dell’ambiente», ha affermato il legale.

Sarà ora il dibattimento a stabilire eventuali responsabilità. Il processo si celebrerà davanti al Tribunale di Foggia e il WWF ha annunciato che continuerà a seguirne gli sviluppi «a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini».