San Giovanni Rotondo: Tacchinardi visita i reparti pediatrici di Casa Sollievo

L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha fatto visita all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, incontrando i piccoli pazienti dei reparti di Oncoematologia Pediatrica e Pediatria Generale.

L’iniziativa è stata promossa dallo Juventus Official Fan Club Manfredonia, che ha organizzato la giornata di solidarietà e vicinanza ai bambini ricoverati.

Tacchinardi è stato accolto dal personale sanitario e ha trascorso del tempo con i piccoli pazienti e le loro famiglie, concedendosi a foto, autografi e consegnando gadget della Juventus come cappellini, magliette e sacche.

Durante la visita non sono mancati momenti di dialogo e leggerezza, anche su temi sportivi come i Mondiali di calcio in corso, condivisi con un giovane paziente tifoso del Marocco, che lo ha accolto indossando la maglia di Achraf Hakimi e raccontandogli la sua passione per il Napoli.

All’incontro ha preso parte anche la sindaca di San Giovanni Rotondo Floriana Natale. La visita si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo insieme al personale sanitario, a suggello di una giornata dedicata alla solidarietà e alla vicinanza ai più piccoli.

Lo riporta operapadrepio.it.