Trump su Meloni: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena". La premier: "Io e l'Italia non imploriamo mai" - Fonte Immagine: adnkronos.com

Tensione diplomatica tra Stati Uniti e Italia dopo le dichiarazioni attribuite al presidente americano Donald Trump durante un’intervista telefonica concessa a “L’Aria che tira” su La7. Il tycoon ha sostenuto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui, affermando: “Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”.

Le parole del presidente statunitense hanno provocato l’immediata reazione della premier italiana, che in un video diffuso sui social ha respinto con decisione quanto dichiarato da Trump. “Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”, ha affermato Meloni, definendo le dichiarazioni “totalmente inventate”.

Secondo quanto trapelato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contattato telefonicamente la presidente del Consiglio.

Nel corso dell’intervista, Trump aveva anche commentato il recente incontro con Meloni a margine del vertice di Evian. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle”, ha dichiarato, aggiungendo pesanti critiche all’Europa su immigrazione ed energia: “Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l’Europa non sarà mai più la stessa”.

La vicenda ha suscitato reazioni trasversali nel mondo politico italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la cancellazione della missione negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno, dove avrebbe dovuto partecipare a un business forum insieme al segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”, ha scritto Tajani sui social.

Lo riporta adnkronos.com.