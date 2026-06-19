Edizione n° 6102

BALLON D'ESSAI

FOGGIA MALDARIZZI // Mercedes-Benz rafforza la sua presenza in Capitanata: inaugurata a Foggia la nuova sede Maldarizzi Automotive
19 Giugno 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

CERIGNOLA BANDA SUV // Cerignola, spunta il profilo social della banda del Suv: “Vi facciamo diventare pazzi”
19 Giugno 2026 - ore  13:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Trump su Meloni: “Mi ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena”. La premier: “Io e l’Italia non imploriamo mai”

TRUMP MELONI Trump su Meloni: “Mi ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena”. La premier: “Io e l’Italia non imploriamo mai”

"Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena"

Trump su Meloni: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena". La premier: "Io e l'Italia non imploriamo mai"

Trump su Meloni: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena". La premier: "Io e l'Italia non imploriamo mai" - Fonte Immagine: adnkronos.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Politica // Politica Nazionale //

Tensione diplomatica tra Stati Uniti e Italia dopo le dichiarazioni attribuite al presidente americano Donald Trump durante un’intervista telefonica concessa a “L’Aria che tira” su La7. Il tycoon ha sostenuto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui, affermando: “Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”.

Le parole del presidente statunitense hanno provocato l’immediata reazione della premier italiana, che in un video diffuso sui social ha respinto con decisione quanto dichiarato da Trump. “Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”, ha affermato Meloni, definendo le dichiarazioni “totalmente inventate”.

Secondo quanto trapelato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contattato telefonicamente la presidente del Consiglio.

Nel corso dell’intervista, Trump aveva anche commentato il recente incontro con Meloni a margine del vertice di Evian. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle”, ha dichiarato, aggiungendo pesanti critiche all’Europa su immigrazione ed energia: “Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l’Europa non sarà mai più la stessa”.

La vicenda ha suscitato reazioni trasversali nel mondo politico italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la cancellazione della missione negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno, dove avrebbe dovuto partecipare a un business forum insieme al segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”, ha scritto Tajani sui social.

Lo riporta adnkronos.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO