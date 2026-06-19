Uccise la moglie incinta: Marco Aiello condannato a 24 anni

È stato condannato a 24 anni di reclusione Marco Aiello, l’idraulico di Battipaglia (Salerno) che nel settembre 2023 ha ucciso a coltellate la moglie 37enne incinta, Maria Troisi. La decisione è stata emessa dalla Corte d’assise di Salerno, che ha riconosciuto all’imputato il vizio parziale di mente.

L’uomo è stato ritenuto responsabile non solo di omicidio, ma anche di provocato aborto, in quanto consapevole dello stato di gravidanza della moglie al momento del delitto.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i giudici hanno inoltre disposto «la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale». Dalla relazione tra Aiello e la vittima sono nati due figli, entrambi ancora minorenni.

La ricostruzione della Procura, sempre riportata dal quotidiano, evidenzia una situazione familiare già compromessa: i due erano in crisi da mesi e le tensioni sarebbero state frequenti. Alla base dei contrasti vi sarebbe stata una gelosia ossessiva da parte dell’uomo, convinto che la moglie potesse tradirlo. Lo stesso Aiello avrebbe riferito che la donna gli aveva confessato una relazione extraconiugale.

Il caso si inserisce nel più ampio contesto dei femminicidi maturati in ambito domestico, segnati da dinamiche relazionali di forte conflittualità e controllo.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.