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Home // Cronaca // Uccise madre e sorella della sua ex, ergastolo confermato per Christian Sodano

CHRISTIAN SODANO Uccise madre e sorella della sua ex, ergastolo confermato per Christian Sodano

L’uomo uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desirée, che riuscì a salvarsi

Uccise madre e sorella della sua ex, ergastolo confermato per Christian Sodano

Uccise madre e sorella della sua ex, ergastolo confermato per Christian Sodano - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato la condanna all’ergastolo per Christian Sodano, ex finanziere responsabile del duplice omicidio avvenuto il 13 febbraio 2024 a Cisterna di Latina.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desirée, che riuscì a salvarsi fuggendo dall’abitazione durante l’aggressione.

La sentenza d’appello ha ribadito integralmente la decisione di primo grado, confermando anche l’aggravante dei motivi abietti e futili contestata all’imputato.

Il duplice omicidio si inserisce in un contesto di forte conflittualità personale tra l’imputato e la ex compagna, culminato nella tragedia che ha sconvolto la comunità di Cisterna di Latina.

Lo riporta leggo.it.

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