Uccise madre e sorella della sua ex, ergastolo confermato per Christian Sodano

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato la condanna all’ergastolo per Christian Sodano, ex finanziere responsabile del duplice omicidio avvenuto il 13 febbraio 2024 a Cisterna di Latina.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desirée, che riuscì a salvarsi fuggendo dall’abitazione durante l’aggressione.
La sentenza d’appello ha ribadito integralmente la decisione di primo grado, confermando anche l’aggravante dei motivi abietti e futili contestata all’imputato.
Il duplice omicidio si inserisce in un contesto di forte conflittualità personale tra l’imputato e la ex compagna, culminato nella tragedia che ha sconvolto la comunità di Cisterna di Latina.
Lo riporta leggo.it.