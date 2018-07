Criscio alla vigilia dell’esordio mondiale: “C’è tensione, ma punto in alto”

Di:

Wuxi (Cina), 19 luglio 2018 – “Alla vigilia di questo mondiale sento sicuramente un po’ di tensione, dovuta al fatto che l’anno scorso non sono riuscita a qualificarmi tra le prima 16 a causa di alcuni errori arbitrali, e posso garantire che brucia ancora. Quest’anno punto molto più in alto. Mi sono preparata con l’unico metodo che conosco: lavoro, sacrificio e tanta voglia di fare la cosa che più mi piace. Sono consapevole di essere cresciuta e di aver sfruttato gli ultimi 12 mesi per migliorare alcuni dei miei punti deboli”. Lo afferma Martina Criscio, 24enne sciabolatrice della Nazionale italiana di scherma, attualmente a Wuxi (Cina) per il Campionato Mondiale. Criscio salirà in pedana sabato 21 luglio alle 10.40 ora locale (4.40 orario italiano) per affrontare la fase preliminare della gara individuale.E’ prevista, invece, venerdì 26 luglio (alle 9.10 ora locale, quando in Italia saranno le 3.10 di notte) l’attesissima gara a squadre, che vedrà l’ormai consolidato quartetto formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gulotta, insieme alla stessa Criscio, lottare per difendere il titolo mondiale conquistato nel 2017.

Racconta l’atleta pugliese: “È stimolante sapere che tutto il mondo è qui per sconfiggerci, questo mi dà una grande carica! Nel gruppo c’è un po’ di tensione, ma è normale: è la gara più importante dell’anno e tutte vogliamo fare bene. Da parte mia, cerco di trovare sempre qualcosa per farci ridere un po’, è la miglior medicina all’ansia pre-gara”.Il Mondiale di Wuxi può essere considerato una tappa di avvicinamento ai prossimi Giochi Olimpici: “Da qui si comincerà a mettere in chiaro chi sono le atlete più forti in questo momento a livello mondiale.

Tokyo è ancora lontana, ma cercherò di arrivarci al massimo della forma e pronta a godermi ogni momento di quell’esperienza”, conclude la Criscio.Gli appassionati di scherma potranno seguire l’evento mondiale in diretta streaming sul sito www.wuxifencing2018.cn e, a partire da domenica 22 luglio, su Rai Sport, secondo il seguente palinsesto:Domenica 22 Luglio – Spada femminile | Sciabola maschile. Diretta tv: 13.50-15.15;Lunedì 23 Luglio – Fioretto femminile | Spada maschile. Diretta tv 12.30-15.15;Martedì 24 Luglio – Sciabola femminile | Fioretto maschile. Diretta: dalle 12.30 alle 15.15;Mercoledì 25 Luglio – Spada femminile squadra | Sciabola maschile squadra. Diretta: dalle 10.00 alle 13.50;Giovedì 26 Luglio (Fioretto femminile squadra | Spada maschile squadra) diretta: dalle 10.00 alle 14.25;Venerdì 27 Luglio: (Sciabola femminile squadra | Fioretto maschile squadra).

Sarà possibile, inoltre, seguire aggiornamenti live, pre e post gara riguardanti Martina Criscio sui canali social ufficiali dell’atleta