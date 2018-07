De Leonardis “Procedere con le stabilizzazioni in sanità”

Di:

Foggia. “Sono pienamente condivisibili le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali di categoria per i ritardi nelle stabilizzazioni annunciate nella sanità, e nella mancanza di notizie in merito alle loro calendarizzazione nelle varie Asl pugliesi, nonostante gli impegni assunti dal presidente Emiliano e dal direttore del Dipartimento Ruscitti.

Una situazione che dovrebbe essere illustrata con chiarezza dai diretti interessati, per fugare ogni dubbio – anche alla luce delle possibili conseguenze e ripercussioni determinate dal ‘Decreto Dignità’-, e offrire opportune garanzie per la continuità del lavoro in un ambito così delicato senza penalizzare l’utenza. E che andrebbe sbloccata, imprimendo una decisa accelerazione all’iter e al percorso già condiviso con le parti sociali e i vertici aziendali, senza tergiversare in attesa della sbandierata riforma complessiva dell’emergenza-urgenza e delle Sanitaservice, che necessiterà di molti passaggi e confronti prima di vedere la luce in Consiglio regionale”.

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.