Il drago verde – S.Thomas, 2017

“Il drago verde” è il primo capitolo di una trilogia fantasy che strizza l’occhio a Harry Potter e altri classici del genere.

IL DRAGO VERDE. Effie Truelove è un’alunna dell’Accademia Tusitala per Ragazzi Dotati, Problematici e Bizzarri, un edificio strano e misterioso dove imperversa un’insegnante così terribile che fa venire gli incubi ai suoi studenti. Effie crede nella magia, proprio come suo nonno Griffin, che però non vuole parlarne né insegnarle nulla. Un giorno il nonno tanto amato è vittima di un’aggressione e finisce in condizioni critiche all’ospedale. Così incarica la nipote di prendersi cura della sua biblioteca. Ma un oscuro collezionista di libri antichi le ostacola la strada appropriandosi di tutti quei volumi, tranne uno. Quando Effie apre quel libro misterioso viene catapultata in un altro mondo, affascinante e al tempo stesso pericoloso. Qui si troverà ad affrontare la Diberi, un’organizzazione segreta che pianifica di distruggere l’intera umanità- Per Effie è impossibile farcela da sola e dovrà chiedere aiuto a degli amici molto speciali.

ANALISI. In un genere un po’ inflazionato, nel quale è complicato trovare qualcosa di veramente nuovo, irrompe la trilogia di Scarlett Thomas, autrice di libri apprezzati in molti paesi, tra cui l’Italia. Irruzione che, purtroppo, non ha portato risultati di rilievo: il primo volume, l’unico al momento pubblicato, è sostanzialmente noioso e deludente. L’autrice inglese ricorre a delle idee già ampiamente sfruttate, costruisce una trama che non decolla mai, popolata da personaggi senza spessore, la stessa protagonista Effie non è un esempio di simpatia. Si arriva in fondo a fatica e si dimentica all’istante quanto letto. Aspettando il seguito, e magari un decollo verticale (improbabile) delle avventure di Effie, si registra un passo indietro per un’autrice che ci ha dato in precedenza opere piacevoli e appassionanti. “Il drago verde” può tuttavia essere apprezzato da lettori alle prime armi e poco esigenti, soprattutto perché parla di magia e amicizia, due temi sempre cari ai ragazzi.

L’AUTRICE. Scarlett Thomas è nata a Londra nel 1972. insegna scrittura creativa presso la University of Kent e collabora con diverse testate giornalistiche. Nel 2001 l’Independent on Sunday l’ha segnalata tra i venti migliori giovani scrittori inglesi. È stata candidata al premio Orange e al South African Boeke Prize e i suoi libri sono stati tradotti in più di venti lingue. La Newton Compton ha pubblicato Che fine ha fatto Mr Y., PopCo, L’isola dei segreti, Il nostro tragico universo, Il giro più pazzo del mondo e Il messaggio segreto delle foglie, tutti accolti con grande favore dal pubblico e dalla critica.

Scarlett Thomas

IL DRAGO VERDE

2017, Newton Compton Editore

Valutazione: 2½/5

