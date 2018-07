Giunta regionale. Esecutivo approva assestamento bilancio. Provvedimenti

Di:

La Giunta regionale ha approvato la bozza del Protocollo d’Intesa tra la Regione e Shenzhen – Distretto di Futian redatto in occasione della visita della delegazione Pugliese nello scorso aprile. Il Protocollo riguarda la collaborazione nei settori dell’innovazione tecnologica e dell’internazionalizzazione tra centri di ricerca, università ed imprese, del patrimonio culturale e delle industrie creative, dell’agrofood e della certificazione dei prodotti agroalimentari.

La Giunta regionale ha approvato il Protocollo di Intesa tra la stessa Regione e la federazione Italiana per le Tradizioni Popolari (F.I.T.P.) : Il documento si occupa della attività di collaborazione con l’obiettivo di migliorare l’attrattività del territorio regionale ai fini turistici, diffondere la conoscenza del patrimonio culturale pugliese, favorire le occasioni di incontro tra i diversi linguaggi dell’arte e dello spettacolo, promuovere l’immagine della Puglia e stimolare le occasioni di crescita economica nel comparto dei servizi turistici e culturali.

La Giunta regionale ha approvato l’intesa- al fine del rilascio dell’autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico-relativamente all’istanza presentata dalla società Terna Rete Italia Spa ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del nuovo collegamento in cavo interrato 380kV dalla S.E.e della C.le di Brindisi Enipower all’elettrodotto aereo 380 kV C.le di Brindisi Nord-Brindisi Pignicelle nel Comune di Brindisi- pos. EL-392

La Giunta regionale ha approvato il testo del “Disciplinare regolante la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale dei beni culturali istituita con Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17, art. 6, aggiornato in coerenza con il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), nelle more di completamento del processo di riforma della L. r. n. 17/2013 (Disposizioni in materia di beni culturali) che si intende avviare al fine di renderla coerente con il modificato quadro normativo statale.

La Giunta regionale ha stabilito l’ avvio del progetto “Le strade della Fiaba”, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, e con gli altri Enti regionali interessati, a partire da Puglia Promozione e Apulia Film Commission, e sotto la responsabilità e il coordinamento scientifico della Prof.ssa Laura Marchetti, in quanto esperta della materia, curatrice del progetto e componente del Collego degli Esperti del Presidente della Regione.

Con la stessa delibera l’Esecutivo ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e la Regione Puglia.