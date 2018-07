Michele Caruso: più fiducia nei giovani pugliesi

Di:

La storia di Michele Caruso, 29enne manager pugliese, inizia da Rignano garganico, poi un’importante e proficua carriera: una laurea in ingegneria alla Sapienza di Roma ed un’ulteriore laurea magistrale in ambito manageriale a Parigi.

Dopo un periodo di lavoro come consulente e broker finanziario in Francia, in Svizzera e a Milano continua la sua attività come responsabile di un dipartimento aziendale di strategia digitale ed intelligenza artificiale tra Milano-Roma-Dubai-Kuala Lumpur composto da 16 persone.

Nonostante le numerose esperienze all’estero, resta molto legato alla sua terra d’origine: “C’è una mancanza di fiducia in noi giovani, ma c’è soprattutto una mancanza di fiducia di noi giovani in noi stessi. Se pensiamo che non ci siano più speranze, agiremo come se non ci fossero più speranze. Non venga mai meno il desiderio, la voglia di crescere. Lottiamo sempre contro la nostra stessa rassegnazione. Restiamo ottimisti, restiamo giovani”, è lo stralcio di una lettera aperta ai giovani pugliesi che Michele Caruso ha scritto per il periodico ‘Amazing Puglia’.

“Ciò che invito a fare è di non credere che la realtà che si vive qui in Puglia sia l’unica realtà possibile, è indispensabile aprirsi verso nuove visioni e nuove opportunità partendo da quello che la nostra terra ha da offrirci e che ai nostri occhi può sembrare banale ma che invece rappresenta il futuro del turismo e dell’investimento”, le parole di Caruso.

“La Puglia ha saputo puntare su suoi prodotti iconici più di altre regioni italiane. Solo per citare alcuni dati, il turismo estivo tra il 2016 ed il 2017 è aumentato in Puglia di oltre il 23%. Dobbiamo migliorare nei servizi, puntare su un turismo di qualità. Io non credo che la Puglia oggi abbia bisogno di un turismo di massa, ma di sicuro ha bisogno di un turismo di qualità. L’onda dell’innovazione digitale sta investendo tutti, il rischio è quello di credere che non coinvolgerà pienamente anche noi: dall’agricoltore al pescatore, al singolo cittadino. La Puglia oggi è chiamata, a mio avviso, a reinventare il concetto di lusso e di luxury lifestyle. “Bella vita” e “lusso” sono tra le principali parole di ricerca correlate alla parola “Puglia” su Google. Un nuovo concetto di lusso fatto di cibo buono, di spiagge meravigliose, di semplicità, genuinità, dignità. Nel pieno rispetto del genius loci, lo spirito nei nostri luoghi che, come un poeta di un tempo che fu, ci richiama a se per ridisegnare insieme il futuro”, scrive ancora nella lettera il giovane imprenditore garganico.

In conclusione i punti chiave su cui insistere sono:

– creare un network di relazione;

-smettere di pensare in maniera individualista;

-unire le forze e le competenze per dare maggiore e nuovo slancio ad un territorio che tanto può dare.

“Quale sia il segreto del successo, teorizzando le cose più assurde e a volte le più cattive, senza sapere che tutto ciò che occorre è darsi da fare in ogni ambito. Nel mio piccolo so qualcosa di quanto tremi l’Italia, quando si cerca di cambiarla, quando si toccano le antiche tradizioni e si dimostra che un nuovo modo di vedere le cose è possibile. Dobbiamo tornare ad avere coraggio. Ma se lasciamo arrugginire i nostri sogni, tutto perde di sapore. Se ci appiattiamo ad una mentalità mediocre, alla ricerca del favoritismo, della raccomandazione facile, del cullarsi troppo sullo stato sociale cercando di imbrogliare il sistema e di ottenere le cose senza meriti nè sforzi, i nostri sogni arrugginiscono”.

Libera Maria Ciociola