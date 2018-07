Il programma di Rignanestate si arricchisce con i “Cavalli che ballano” del Salento

Di:

Rignano Garganico. Se gli asini a malapena ragliano per dire basta ad ogni tipo di carico, i cavalli no, in quanto razza nobile per antonomasia. Infatti, questi ultimi, oltre a nitrire (solitamente di gioia), sanno anche ballare, specie le danze ritmiche, tipo pizzica o tarantella. E’ quanto accade in quel di Caprarica (Lecce), cittadina dove è nata “Equisalento, passione equestre”, un’associazione che è riuscita a mettere su nel giro di pochi anni una vera e propria squadra di quadrupedi ballerini che si sono esibiti con successo a ritmo in ogni modo e dove. Lo fanno sia singolarmente, sia in gruppo, sia a piedi sia in carrozza, facendo divertire soprattutto i più piccoli. Le ‘trovate’, sapientemente preparate da validi ed impareggiabili maestri, sono state salutate di volta in volta dal pubblico con grande entusiasmo, tanto da fare impensierire di invidia gli stessi organizzatori della classica Taranta – Pizzica nazionale.

Di questa novità ne parliamo non tanto per curiosità o per saperne di più, quanto per un evento -spettacolo concreto che avrà luogo, ad opera del succitato sodalizio, il 12 agosto prossimo, a Rignano Garganico, il più piccolo centro del Gargano. Paese, quest’ultimo, popolato fino a cinquant’anni fa esclusivamente da asini, che trasportavano a bordo i contadini in ogni parte della montagna.

Tutt’al più, qualcuno si avvaleva non del cavallo, riservato solo ai signori, bensì del mulo.

Lo spettacolo vedrà lo svolgimento alle ore 21.00 in punto nel locale campo sportivo, ormai integrato nell’espansione urbanistica più recente e quindi accessibile da ogni dove, compresi dai turisti e visitatori che in quei giorni si riversano numerosi in paese da contrade vicine e lontane. Va da sé che, trattandosi di una iniziativa estremamente originale, la stessa pare sia stata recepita a pieno dall’Amministrazione Comunale, diretta dal giovane sindaco Luigi Di Fiore, con il suo inserimento nell’annuale programma di “Rignanestate”. Staremo a vedere. Comunque sia, nelle prossime settimane, ne sapremo di più e rinnoveremo il nostro servizio di cronaca. .

A cura di Antonio Del Vecchio,

19 luglio 2018